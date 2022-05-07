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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Каррера: «Хочу посетить Москву, но не думаю, что меня там кто-то ждёт»

сегодня, 14:55

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хотел бы посетить Москву.

Последний раз на матче «Спартака» я был в 2019 году на игре с «Зенитом». Когда у меня будет возможность, я совершенно точно посещу матч «Спартака». Сейчас это очень сложно, но, надеюсь, в скором будущем будет проще. Хочется посетить Москву в качестве туриста, но не думаю, что меня там кто-то ждёт.

Каттани, Ваноли, Камоцци? Нет, я ведь знаю только Паоло. Мы играли с ним в Италии. А с Камоцци, Каттани, Д’Амико я лично не знаком.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 17:55
Какая Россия? Шас все бегут из страны
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:10
За свой счет не хочется???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:46
Глушак протопит баньку, подгонит Миллеровки и будет ждать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:40
Одного я знаю он точно встретит.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:16
Интересно столько у него друзей....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:06
Ну, главное что увидеть Россию.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 15:03
В гостях хорошо, а дома лучше😉
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 14:59
Может и ждут.
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