Каррера: «Хочу посетить Москву, но не думаю, что меня там кто-то ждёт»

Бывший тренер «Спартака» заявил, что хотел бы посетить Москву.

Последний раз на матче «Спартака» я был в 2019 году на игре с «Зенитом». Когда у меня будет возможность, я совершенно точно посещу матч «Спартака». Сейчас это очень сложно, но, надеюсь, в скором будущем будет проще. Хочется посетить Москву в качестве туриста, но не думаю, что меня там кто-то ждёт.

Каттани, Ваноли, Камоцци? Нет, я ведь знаю только Паоло. Мы играли с ним в Италии. А с Камоцци, Каттани, Д’Амико я лично не знаком.