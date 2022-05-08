Рангник: «Мы не умеем защищаться всей командой»

Рулевой МЮ Ральф Рангник отреагировал на поражение от «Брайтона».
Когда играли в три защитника в последние 15-20 минут матча, то наша линия обороны выглядела лучше. Впрочем, этого было недостаточно...
Наша проблема – не в мастерстве отдельных игроков, а в неумении защищаться всей командой.
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ахахах)) да просто при счете 4:0 брайтон немного успокоился))
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ахахах)) да просто при счете 4:0 брайтон немного успокоился))