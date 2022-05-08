Рангник: «Мы не умеем защищаться всей командой»

Рулевой МЮ отреагировал на поражение от «Брайтона».

Когда играли в три защитника в последние 15-20 минут матча, то наша линия обороны выглядела лучше. Впрочем, этого было недостаточно...

Наша проблема – не в мастерстве отдельных игроков, а в неумении защищаться всей командой.