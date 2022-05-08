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Рангник: «Мы не умеем защищаться всей командой»

сегодня, 09:35
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Рулевой МЮ Ральф Рангник отреагировал на поражение от «Брайтона».

Когда играли в три защитника в последние 15-20 минут матча, то наша линия обороны выглядела лучше. Впрочем, этого было недостаточно...

Наша проблема – не в мастерстве отдельных игроков, а в неумении защищаться всей командой.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:38
Какой тренер такая и игра команды.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 10:24
Вы и атаковали "классно"... Во главе с гелевым... А-ха-ха-ха...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:24
Всё очень просто. Это значит опять виноват Роналдо !)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:12, ред.
Ему вообще не стыдно будучи тренером Юнайтед, говорить, что МЮ не умеет обороняться ВСЕЙ КОМАНДОЙ в матче ПРОТИВ БРАЙТОНА?!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:59, ред.
Неплохо защитилися на 4:0!!! Посмотрите,а все таки в англии тоже есть цирк,и свои клоуны!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:48
Когда играли в три защитника в последние 15-20 минут матча, то наша линия обороны выглядела лучше.
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ахахах)) да просто при счете 4:0 брайтон немного успокоился))
shlomo
shlomo
сегодня в 09:43, ред.
Красиво поиграли...:(
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