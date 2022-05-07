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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Неймар: «От социальных сетей больше вреда, чем пользы»

вчера, 20:16

Нападающий ПСЖ Неймар поразмышлял о критике в свой адрес.

Никто не хочет слышать свист в свой адрес, тем более в домашней игре. Это грустно, но нужно искать в себе силы идти дальше. Я вспоминаю всех, кто помог мне стать тем, кем я являюсь, играю ради них. Я не могу позволить этой критике влиять на меня и мою семью. В некоторых играх можно играть для болельщиков, если все хорошо. А когда меня освистывают, я играю ради своей семьи.

От социальных сетей больше вреда, чем пользы. После хороших игр в твоем исполнении видишь лишь позитивные комментарии. Но после неудачных матчей то, что там пишут, порой может лишить внутреннего равновесия. Сложно, если никто тебя не поддержит в трудные времена. Социальные сети очень опасны.

Ранее бразилец рассказал о своем отношении к предстоящему мировому первенству.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:34
Не надо выставлять на показ, то, что не надо выставлять.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:11
Следи за собой, будь осторожен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:40
Польза тоже есть!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:09, ред.
это точно,пишут что взбредет в голову.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:49
так что же сам свою жизнь напоказ выставляешь?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:48
Смотря кто и как пользуется!!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:42
Он прав, что мы тут делаем?
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