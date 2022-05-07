Неймар: «От социальных сетей больше вреда, чем пользы»

Нападающий ПСЖ поразмышлял о критике в свой адрес.

Никто не хочет слышать свист в свой адрес, тем более в домашней игре. Это грустно, но нужно искать в себе силы идти дальше. Я вспоминаю всех, кто помог мне стать тем, кем я являюсь, играю ради них. Я не могу позволить этой критике влиять на меня и мою семью. В некоторых играх можно играть для болельщиков, если все хорошо. А когда меня освистывают, я играю ради своей семьи.

От социальных сетей больше вреда, чем пользы. После хороших игр в твоем исполнении видишь лишь позитивные комментарии. Но после неудачных матчей то, что там пишут, порой может лишить внутреннего равновесия. Сложно, если никто тебя не поддержит в трудные времена. Социальные сети очень опасны.