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Каррера: «Никогда не слышал фразу „Глушаков — это похороны“»

сегодня, 13:33

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не слышал фразу «Глушаков — это похороны».

Никогда не слышал фразу «Глушаков ― это похороны»! Но Денис – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека! Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:16
Да уж...ты многое чего не слышал...:)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:07
Эту фразу makkie придумал на соккере.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:03
А мы ничего не слышали про Великую Римскую империю...
memphis
memphis
сегодня в 14:02
Глушаков - это самогон!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:01
Крепко итальянцы изолированны от внешнего мира....
Каррера: «Никогда не слышал фразу „Глушаков — это похороны“»
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:51
А слышал фразу "Кокорин - это Стулович"? а "Дзюба- однорукий бандит"? У нас много интересных персонажей))
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:38
Ну было такое))
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