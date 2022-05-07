Каррера: «Никогда не слышал фразу „Глушаков — это похороны“»

Бывший главный тренер «Спартака» заявил, что не слышал фразу «Глушаков — это похороны».

Никогда не слышал фразу «Глушаков ― это похороны»! Но Денис – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека! Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству.