Стукалов: «Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются»

Главный тренер «Уфы» поделился впечатлениями от игры своей команды в матче против «Ростова» (0:0).

Мы же не выходим против стоячих играть. «Ростов» – добротная команда. Игра шла до гола. Все понимаем, в какой мы ситуации находимся. Одна победа может ребят раскрепостить. Мы в концовке вдесятером остались, но шли же туда. Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются. У нас ещё есть шансы. Может быть всё. Расклады будут разные. Когда будет всё – тогда всё. Ляжем в гроб. А сейчас всё может измениться. Следом Тула, которая тоже в непонятной ситуации находится. Я бы даже предпочёл играть с командой из первой половины или середины таблицы. Потому что здесь все боятся ошибку допустить.