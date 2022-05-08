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Стукалов: «Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются»

сегодня, 19:30
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче против «Ростова» (0:0).

Мы же не выходим против стоячих играть. «Ростов» – добротная команда. Игра шла до гола. Все понимаем, в какой мы ситуации находимся. Одна победа может ребят раскрепостить. Мы в концовке вдесятером остались, но шли же туда. Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются. У нас ещё есть шансы. Может быть всё. Расклады будут разные. Когда будет всё – тогда всё. Ляжем в гроб. А сейчас всё может измениться. Следом Тула, которая тоже в непонятной ситуации находится. Я бы даже предпочёл играть с командой из первой половины или середины таблицы. Потому что здесь все боятся ошибку допустить.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 21:04
не обманывай сам себя, следующая остановка фнл им. газизова...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:24
Хорошо когда команда старается
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:16
старания одного мало
протон
протон
сегодня в 20:13
Настрой правильный. Выражение сомнительное.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:00
Раз стараются, значит можно кормить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:49
Ростов сегодня подарил игру .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:33
Одного старания мало!
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