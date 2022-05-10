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Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»

сегодня, 10:54

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн». На данный момент клуб играет в Третьей лиге Германии, впереди стыковой матч за выход во вторую Бундеслигу против дрезденского «Динамо». Сообщается, что исполнительный директор «Кайзерслаутерна» Томас Хенген хочет назначить Клозе еще до стыковых игр. Первые переговоры между сторонами состоялись еще в апреле.

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drug01
drug01
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