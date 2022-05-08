Конте поставил ультиматум руководству «Тоттенхэма»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть свой пост, пишет La Gazzetta dello Sport.
Итальянец хочет, чтобы руководство «шпор» провело качественную трансферную кампанию, чтобы команда смогла бороться за титулы.
Если этого не произойдет, то Конте объявит о своем уходе.
У шпор хорошая скаутская служба, если суммы небольшие по сравнению с тем же МС и МЮ это не означает что трансферов не было или они были некачественные.
У шпор хорошая скаутская служба, если суммы небольшие по сравнению с тем же МС и МЮ это не означает что трансферов не было или они были некачественные.