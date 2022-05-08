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Конте поставил ультиматум руководству «Тоттенхэма»

сегодня, 11:13

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть свой пост, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянец хочет, чтобы руководство «шпор» провело качественную трансферную кампанию, чтобы команда смогла бороться за титулы.

Если этого не произойдет, то Конте объявит о своем уходе.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 16:46
Что он вообще ожидал, переходя туда?)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:36
Правильно делает, надо жадного Леви заставить раскошелится
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 12:15
Вам кажется. При Боаше шпоры потратили на усиление состава более 100 млн, при Почеттино были подписаны Сон, Алли, Моура, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Алдервейрелд и т.д.
У шпор хорошая скаутская служба, если суммы небольшие по сравнению с тем же МС и МЮ это не означает что трансферов не было или они были некачественные.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 12:11
Узнаю Конте.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:54
Что-то любят в Тоттенхэме ставить ультиматумы.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:48
Молодца что высказал все что думает
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:33
В принципе он прав, зачем было приглашать такого тренера, если ему не дают сделать команду
DXTK
DXTK
сегодня в 11:27
В ПСЖ аппетит Конте полностью удовлетворит.....Почеттино без трансферов дошел до финала ЛЧ......если Леви ему не выделял денег на усиления, а аргентинец поднимался 2-4 места в АПЛ, чтобы бороться за большее.....не думаю что он под Конте сделает это........ хотя мне кажется Конте просто хочет уйти и не может это прямо сказать ставя ультиматумы.......их можно будет приянть обойдите Арсенал в конце сезона и займите 4 место.......тогда может быть..... потому что под ЛЕ.....Леви усиления не даст.........
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:27
Всё правильно делает.
David Young
David Young
сегодня в 11:26
По-видимому уйдёт из клуба.
juvenale
juvenale
сегодня в 11:20
5ио контекс в своем стиле
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