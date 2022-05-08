Конте поставил ультиматум руководству «Тоттенхэма»

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сегодня, 11:13

Рулевой «Тоттенхэма» может покинуть свой пост, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянец хочет, чтобы руководство «шпор» провело качественную трансферную кампанию, чтобы команда смогла бороться за титулы.

Если этого не произойдет, то Конте объявит о своем уходе.