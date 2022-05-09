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Аллегри не будет уволен из «Ювентуса»

сегодня, 13:45

«Ювентус» не намерен увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

Туринцы в текущем сезоне досрочно потеряли шансы на победу в Серии А, а Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу».

11 мая «Ювентус» встретится с «Интером» в финале Кубка Италии, но, по информации источника, на будущее Аллегри результат этого матча не повлияет.

Контракт Аллегри рассчитан до 2025 года.

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протон
протон
сегодня в 16:56
Юве хотел уйти от отвратного стиля Аллегри с сушками игры с командами с последних мест, хотели начать атаковать и играть современнее.

В итоге попробовали Сарри и Пирло( не самые уж хорошие тренера)А потом Вернули Аллегри, еще теперь его оставляют.

Без слез на игру не взглянешь, вроде и взяли ему и Влаховича, а Аллегри не может его использовать нормально. Серб весь матч ходит совершенно оторванный от команды.

Ну возьмите вы нормального специалиста. Если у Сарри и Пирло не получалось, это не значит, что такой стиль не подходит.

Если раньше была пиковая тройка защиты Кьелини, Бонуччи и Барцальи.То теперь все это ушло, купили привозного Де Лигта и сушить весь матч не получается вот и дырявят Юве все кому не лень отправляя футбол Аллегри на свалку футбола
Rare Fish
Rare Fish ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:04
согласен Пирло надо было дать поработать .Кулушевки играл интереснее при нем..в защите надо было поработать , внападении было интереснее чем сейчас..по 15 опасных моментов за тайм созадвали..сейчас 1.5 за игру
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 15:58
Так вы на состав посмотрите и сравните что сейчас и что было раньше.
Смена тренера ничего не даст в данный момент. Команда обескровленна. Душный футбол? Так Юве на 4-м месте с отрывом весьма неплохо если учесть что нужно усиление. При Сарри и Пирло много пропускали, играй сейчас так Пирло они пропустили бы вперед Лацио, Аталанту, Рому. Надо учитывать что Лацио возглавил Сарри, а Рому Жозе.
Как итог могу сказать что лучше смотреть на футбол Аллегри чем на душный футбол других команд. Жозе как уважаемому тренеру желаю забраться повыше, но пока Жозе отстаёт и не Аллегри в этом виноват. Просто Аллегри лучше обороняется и берет больше очков несмотря на душный футбол и при этом Рома заменила состав. Если кому и мешает Аллегри, то пусть берут очки с Интером, Миланом. Борьба не станет легче.
David Young
David Young
сегодня в 14:58
Не удивлён этому.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:55, ред.
Аллегри не будет уволен из «Ювентуса».

Туринцы в текущем сезоне досрочно потеряли шансы на победу в Серии А, а Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу».

Наверное из-за вот таких достижений Аллегри хотят оставить в клубе,
или в контракте установлена огромная сумма отступных?

А зачем тогда вообще увольняли Пирло, который почти за бесплатно работал с командой, и уж точно что результаты были бы не хуже, а даже думаю намного лучше. При Пирло команда хоть начинала играть в атакующий, зрелищный футбол ⚽️ . А игру с Аллегри вообще игрой назвать трудно. Трусливая тактика сдерживания. При которой игроки атаки вообще не понимают для чего они вообще нужны в команде.

Влахович, который феерил в Фиорентине, сейчас при Аллегри медленно но уверенно стал деградировать. Дибала вообще не понимает на какой позиции его заставляет играть Аллегри. И вообще с такой тактикой которую предлагает играть Аллегри, давно уже перестала приносить результаты, что мы и видим в конце сезона. Ничего хорошего не ждёт Ювентус в новом сезоне, если действительно Аньелли оставит его в клубе. С Аллегри, это путь в никуда, или полная деградация Ювентуса. Борьба за 5 - 6 место в Серии А.

Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, и конечно с Праздником Великой Победы ✌️ !!!
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 14:53
Может пора привлекать кого-то из живых легенд клуба
Например лучшего бомбардира всех времён Алессандро Дель Пьеро
Хуже точно не будет, чем у Аллегри
ballak144
ballak144
сегодня в 14:50
ничему не учит жизнь
ballak144
ballak144 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 14:49
и так же в защите все тусовали почти всегда. скучный и душный футбол
vud4pjtu8zu8
vud4pjtu8zu8
сегодня в 14:22
Значит так и будут в районе четвёртого места болтаться
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 14:21
Усиление нужно, раньше Аллегри брали игроков топ уровня (которые уходили бесплатно) и перспективных игроков. Тевес, Эвра, бесплатно перешли Коман, Хедира, Льоренте.
У МЮ будет распродажа, можно будет взять нескольких игроков. Возможно продавать будет Барселона, Реал может продать Азара.
BDA81
BDA81
сегодня в 14:02
Так и увольнять то не зачто , только команду начал собирать. Вот следующий сезон покажет что и как.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:54
Дорого будет его увольнять.
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