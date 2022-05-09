Аллегри не будет уволен из «Ювентуса».

«Ювентус» не намерен увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.
Туринцы в текущем сезоне досрочно потеряли шансы на победу в Серии А, а Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу».
11 мая «Ювентус» встретится с «Интером» в финале Кубка Италии, но, по информации источника, на будущее Аллегри результат этого матча не повлияет.
Контракт Аллегри рассчитан до 2025 года.
Туринцы в текущем сезоне досрочно потеряли шансы на победу в Серии А, а Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу».
Наверное из-за вот таких достижений Аллегри хотят оставить в клубе,
или в контракте установлена огромная сумма отступных?
А зачем тогда вообще увольняли Пирло, который почти за бесплатно работал с командой, и уж точно что результаты были бы не хуже, а даже думаю намного лучше. При Пирло команда хоть начинала играть в атакующий, зрелищный футбол ⚽️ . А игру с Аллегри вообще игрой назвать трудно. Трусливая тактика сдерживания. При которой игроки атаки вообще не понимают для чего они вообще нужны в команде.
Влахович, который феерил в Фиорентине, сейчас при Аллегри медленно но уверенно стал деградировать. Дибала вообще не понимает на какой позиции его заставляет играть Аллегри. И вообще с такой тактикой которую предлагает играть Аллегри, давно уже перестала приносить результаты, что мы и видим в конце сезона. Ничего хорошего не ждёт Ювентус в новом сезоне, если действительно Аньелли оставит его в клубе. С Аллегри, это путь в никуда, или полная деградация Ювентуса. Борьба за 5 - 6 место в Серии А.
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, и конечно с Праздником Великой Победы ✌️ !!!
Туринцы в текущем сезоне досрочно потеряли шансы на победу в Серии А, а Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу».
Наверное из-за вот таких достижений Аллегри хотят оставить в клубе,
или в контракте установлена огромная сумма отступных?
А зачем тогда вообще увольняли Пирло, который почти за бесплатно работал с командой, и уж точно что результаты были бы не хуже, а даже думаю намного лучше. При Пирло команда хоть начинала играть в атакующий, зрелищный футбол ⚽️ . А игру с Аллегри вообще игрой назвать трудно. Трусливая тактика сдерживания. При которой игроки атаки вообще не понимают для чего они вообще нужны в команде.
Влахович, который феерил в Фиорентине, сейчас при Аллегри медленно но уверенно стал деградировать. Дибала вообще не понимает на какой позиции его заставляет играть Аллегри. И вообще с такой тактикой которую предлагает играть Аллегри, давно уже перестала приносить результаты, что мы и видим в конце сезона. Ничего хорошего не ждёт Ювентус в новом сезоне, если действительно Аньелли оставит его в клубе. С Аллегри, это путь в никуда, или полная деградация Ювентуса. Борьба за 5 - 6 место в Серии А.
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра, и конечно с Праздником Великой Победы ✌️ !!!
В итоге попробовали Сарри и Пирло( не самые уж хорошие тренера)А потом Вернули Аллегри, еще теперь его оставляют.
Без слез на игру не взглянешь, вроде и взяли ему и Влаховича, а Аллегри не может его использовать нормально. Серб весь матч ходит совершенно оторванный от команды.
Ну возьмите вы нормального специалиста. Если у Сарри и Пирло не получалось, это не значит, что такой стиль не подходит.
Если раньше была пиковая тройка защиты Кьелини, Бонуччи и Барцальи.То теперь все это ушло, купили привозного Де Лигта и сушить весь матч не получается вот и дырявят Юве все кому не лень отправляя футбол Аллегри на свалку футбола
В итоге попробовали Сарри и Пирло( не самые уж хорошие тренера)А потом Вернули Аллегри, еще теперь его оставляют.
Без слез на игру не взглянешь, вроде и взяли ему и Влаховича, а Аллегри не может его использовать нормально. Серб весь матч ходит совершенно оторванный от команды.
Ну возьмите вы нормального специалиста. Если у Сарри и Пирло не получалось, это не значит, что такой стиль не подходит.
Если раньше была пиковая тройка защиты Кьелини, Бонуччи и Барцальи.То теперь все это ушло, купили привозного Де Лигта и сушить весь матч не получается вот и дырявят Юве все кому не лень отправляя футбол Аллегри на свалку футбола