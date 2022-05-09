Аллегри не будет уволен из «Ювентуса».

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сегодня, 13:45

«Ювентус» не намерен увольнять с поста главного тренера.

Туринцы в текущем сезоне досрочно потеряли шансы на победу в Серии А, а Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу».

11 мая «Ювентус» встретится с «Интером» в финале Кубка Италии, но, по информации источника, на будущее Аллегри результат этого матча не повлияет.

Контракт Аллегри рассчитан до 2025 года.