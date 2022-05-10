Карасёв рассказал об уровне команд Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасёв, который отработал на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттифаком» (4:0), сравнил местный футбол с отечественным.

Топ-клубы вполне соответствуют командам первой восьмерки РПЛ , а парочка и в пятерке могла бы шороху навести. Но сам футбол у них другой. Команды не слишком заточены на тактику: бегут вперед, обыгрывают, бьют по воротам, после мелких столкновений падают, кричат, что-то просят у судьи. Чувствуются эмоции и нерв. Не так, что забил, закрылся, выставил редуты, уплотнил линии и караулишь контратаку. Игра искрометная, без особых переживаний за оборону.