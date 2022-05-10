Сычёв: «Считаю фаворитами Кубка „Спартак“ и „Динамо“»

Экс-игрок сборной России поделился мнением о фаворитах Кубка России.

Считаю фаворитами «Спартак» и «Динамо». Думаю, что матчи будут результативными, потому что все четыре команды проповедуют атакующий футбол и будут искать счастье в атаке.