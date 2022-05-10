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Сычёв: «Считаю фаворитами Кубка „Спартак“ и „Динамо“»

сегодня, 12:17

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о фаворитах Кубка России.

Считаю фаворитами «Спартак» и «Динамо». Думаю, что матчи будут результативными, потому что все четыре команды проповедуют атакующий футбол и будут искать счастье в атаке.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:12
Надо выбрать одного????
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:11, ред.
Сычёв теперь в "Лужниках" работает ???

Им там для согласования арены финала - победителей полуфиналов назвали...и счёт соответственно...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:57
Сегодня видно будет.
makkie
makkie
сегодня в 12:40
Топовая экспертиза от Сычёва.
Глубокие познания футбола и неожиданные выводы )))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:39
Не только ты так считаешь.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:37
посмотрим что к чему
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 12:36
Сычев : считаю фаворитом кубка Енисей, аланию, Спартак и динамо, определённо кубок возьмёт кто-то из них.
Спасибо кеп)
Mangur
Mangur
сегодня в 12:33
Регламегт интересный. И непонятный.
1 984
1 984
сегодня в 12:27
Тупо назвал двух представителей РПЛ.
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