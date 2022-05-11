Бышовец: «Лантратов играет неярко, но у него есть удивительные качества»

Бывший тренер сборной России высказался о возможном переходе голкипера «Химок» в «Зенит».

Лантратов не выделяется какими-то выдающимися возможностями. Он играет неярко, но у Ильи есть удивительные качества: реакция, он может правильно развить атаку, правильно управляет обороной. Все это вселяет уверенность в остальных игроков. Я даже не помню, когда Лантратов допускал серьезные ошибки в матче. В обороне у «Зенита» есть футболисты, от которых исходит уверенность.