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Бышовец: «Лантратов играет неярко, но у него есть удивительные качества»

сегодня, 17:32

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе голкипера «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит».

Лантратов не выделяется какими-то выдающимися возможностями. Он играет неярко, но у Ильи есть удивительные качества: реакция, он может правильно развить атаку, правильно управляет обороной. Все это вселяет уверенность в остальных игроков. Я даже не помню, когда Лантратов допускал серьезные ошибки в матче. В обороне у «Зенита» есть футболисты, от которых исходит уверенность.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 18:46
На одних качествах не выедешь...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:32
Вполне рядовой вратарь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:14
Лантратов хороший вратарь не то что Акинфеев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:05
Будут теперь три года выбирать из ярких и не очень.....
Ерундой занимаются...
Выход один...
Зазенитить Матвея - и вратарская проблема закрыта...лет на 10...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:03
Если переедет в Питер, то высока вероятность стать игроком Сборной, а в Химках так и будет ходить в перспективных.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:55
А зачем ярко играть Толя? Главное надежно!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:55
В Зените все вратари постепенно бросают играть...нужно тренера вратарей менять
Cat01
Cat01
сегодня в 17:53
Время покажет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:35
Он ещё полностью не раскрылся!
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