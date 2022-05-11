Билялетдинов: «Клаудиньо — заметная фигура для чемпионата»

Бывший тренер «Рубина» считает игрока «Зенита» лучшим футболистом сезона в РПЛ .

«Динамо» сползло к концу сезона, хотя можно было бы там кого-то поискать. Допустим, Захаряна, но нет. В «Спартаке» ровным счетом ничего. «Краснодар» — тоже. «Локомотив» — серенький. ЦСКА — ну, нет. Боже, даже не знаешь, кого назвать. Наверное, кого-то нужно искать в «Зените». Пусть будет Клаудиньо. Какой-то он нестандартный, у него есть креативное исполнение. В общем, заметная фигура для чемпионата и качественный легионер, который определял атакующую мощь «Зенита».