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Билялетдинов: «Клаудиньо — заметная фигура для чемпионата»

сегодня, 14:54

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает игрока «Зенита» Клаудиньо лучшим футболистом сезона в РПЛ.

«Динамо» сползло к концу сезона, хотя можно было бы там кого-то поискать. Допустим, Захаряна, но нет. В «Спартаке» ровным счетом ничего. «Краснодар» — тоже. «Локомотив» — серенький. ЦСКА — ну, нет. Боже, даже не знаешь, кого назвать. Наверное, кого-то нужно искать в «Зените». Пусть будет Клаудиньо. Какой-то он нестандартный, у него есть креативное исполнение. В общем, заметная фигура для чемпионата и качественный легионер, который определял атакующую мощь «Зенита».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:45, ред.
Спору нет...Клаудиньо заметен...нестандартен...от причёски до действий на поле....

Но можно ещё выделить неплохих ребят пришедших в последнее окно...
И наколотивших голов...
Языджи..Изидор...Альберто...Николсон...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:17
Каждый человек на счету
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:08
Но мощи то у него мало.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 15:03
О да да/
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