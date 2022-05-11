Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Баженов: «Мне кажется, „Спартак“ должен победить»

сегодня, 16:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей19:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Енисея» в рамках полуфинала Кубка России.

Мне кажется, «Спартак» должен победить. Я почему-то даже в этом не сомневаюсь. Надеюсь. Потому что вроде в неплохой форме «Спартак». Они, наверное, прекрасно понимают, что сезон в чемпионате провален, но есть Кубок России, на который нужно делать ставку. С пониманием этого они должны выйти в сегодняшней игре, с первых минут начать прессинговать, действовать первым номером, брать инициативу в свои руки.

При этом, надо отметить, что «Енисей» крепкая команда. Наверное, они будут играть в свой футбол: максимально навязывать борьбу и не давать «Спартаку» комбинировать. Они тоже понимают, что этот матч является лакмусовой бумажкой. У каждого есть желание что-то завоевать или пройти дальше. У «Енисея» в нынешнем сезоне все это очень хорошо получилось. Но, мне кажется, для них турнир закончится сегодняшним матчем.

Все новости
Селюк: «Из Яя Туре получится топ-тренер»
Сегодня, 16:43
Окладников: «Коленки не дрожат»
Сегодня, 16:33
Широков: «Победа „Спартака“ в Кубке подсластит им сезон»
Сегодня, 15:58
Билялетдинов: «Клаудиньо — заметная фигура для чемпионата»
Сегодня, 14:54
Сенников: «Лучшим назвал бы Клаудиньо»
Сегодня, 14:39
Булыкин: «Агаларов очень хорошо проявил себя в этом сезоне»
Сегодня, 14:31
Все комментарии
asraeil
asraeil
сегодня в 16:43
Посмотрим на твое кажется...:)
Cat01
Cat01
сегодня в 16:33
Если кажется иди в церковь
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:25
Сегодня точно победит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 