Баженов: «Мне кажется, „Спартак“ должен победить»

Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Енисея» в рамках полуфинала Кубка России.

Мне кажется, «Спартак» должен победить. Я почему-то даже в этом не сомневаюсь. Надеюсь. Потому что вроде в неплохой форме «Спартак». Они, наверное, прекрасно понимают, что сезон в чемпионате провален, но есть Кубок России, на который нужно делать ставку. С пониманием этого они должны выйти в сегодняшней игре, с первых минут начать прессинговать, действовать первым номером, брать инициативу в свои руки.

При этом, надо отметить, что «Енисей» крепкая команда. Наверное, они будут играть в свой футбол: максимально навязывать борьбу и не давать «Спартаку» комбинировать. Они тоже понимают, что этот матч является лакмусовой бумажкой. У каждого есть желание что-то завоевать или пройти дальше. У «Енисея» в нынешнем сезоне все это очень хорошо получилось. Но, мне кажется, для них турнир закончится сегодняшним матчем.