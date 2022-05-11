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Селюк: «Из Яя Туре получится топ-тренер»

сегодня, 16:43

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока «Манчестер Сити» Яя Туре, оценил шансы своего клиента войти в тренерский штаб «Тоттенхэма».

Он уже с молодежью «Тоттенхэма» работает, поэтому, почему ему не стать тренером в основной команде? Яя был очень грамотным футболистом, и я уверен, что из него получится топ-тренер, он очень хорошо разбирается в футболе. Он продолжит подниматься по карьерной лестнице, возможно, для начала войдет в тренерский штаб, а дальше будет развиваться.

Тут нечего говорить, как оно будет, так и будет. Все решает президент клуба. Я не могу заранее утверждать, станет ли он частью основной команды, если об этом не заявил глава «Тоттенхэма».

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izrafel
izrafel
сегодня в 16:44
Не из каждого игрока получается тренер
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