Агент защитника «Сочи» Дркушича: «Сейчас Ванья не думает о других клубах»

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о планах словенского защитника «Сочи» .

Никто не знает, что может произойти дальше. Но в данный момент Ванья всем удовлетворен и не рассматривает никаких других вариантов, кроме как остаться в «Сочи». Если ситуация изменится к худшему, мы начнем думать по-другому, но сейчас все хорошо, Дркушич играет, работает по-максимуму. Пока у нас нет причин что-то менять в летнее трансферное окно. И если все останется так же, как и сейчас, я со стопроцентной уверенностью могу заявить, что Ваня останется в России на следующий сезон.

Есть ли какое-то давление от словенской федерации футбола? Никакого давления нет. Да, были разговоры со словенскими футболистами, выступающими в России, были звонки из посольства, говорили о том, что предпринять, если ситуация изменится. Но никто не говорил, что нужно уезжать из России. Ванья доволен клубом, ему нравится жить в Сочи.

Поступали ли предложения от других клубов? Мы всегда разговариваем с потенциальными работодателями, это наша работа. И это касается не только Ваньи, но и всех игроков. Сейчас нет ничего конкретного, да и Ванья не думает о других клубах — он всего несколько месяцев назад приехал в Россию. Если ситуация изменится, в первую очередь мы будем говорить об этом с «Сочи» и искать какое-то решение, которое устроит всех.

Есть ли какие-то договоренности с «Сочи» на случай, если ситуация изменится? Ванья говорил, что было несколько собраний, клуб разговаривал со всеми легионерами, им рассказали, что у «Сочи» есть план на случай ухудшения ситуации. Но о деталях лучше спросить у «Сочи».