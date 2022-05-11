«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые за 72 года

В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.
В финале турнира 29 мая красно-белые сыграют с московским «Динамо». Команды впервые за 72 года проведут очную встречу в финале Кубка страны.
Последняя игра между «Спартаком» и «Динамо» в финале турнира прошла в 1950 году. Тогда спартаковцы разгромили «Динамо» со счетом 3:0.
Помимо этого, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года.
К сожалению, все мне отвечают "вынипанимаете, это другое" ©
К сожалению, все мне отвечают "вынипанимаете, это другое" ©
Не собираюсь вступать в бесполезные споры и кому-то что-то доказывать, у меня есть своё мнение в отношении юбилея Спартака и его никто не изменит. Это равносильно оспаривать когда образовался футбольный клуб Ростов - он же Ростсельмаш, Ахмат - он же Терек, как и ЦСКА, который был и ЦДКА и ЦДСА.
Не собираюсь вступать в бесполезные споры и кому-то что-то доказывать, у меня есть своё мнение в отношении юбилея Спартака и его никто не изменит. Это равносильно оспаривать когда образовался футбольный клуб Ростов - он же Ростсельмаш, Ахмат - он же Терек, как и ЦСКА, который был и ЦДКА и ЦДСА.
-Девочка, тебе сколько лет?
-Скоро 19, а пока 7.
Насчет Симоняна категорически согласен, тем более что формально он не чужд обществу Динамо.
-Девочка, тебе сколько лет?
-Скоро 19, а пока 7.
Насчет Симоняна категорически согласен, тем более что формально он не чужд обществу Динамо.
6 ноября 1950, понедельник. Финал. Москва. Стадион "Динамо". Мелкий дождь, туман. 5 градусов. 60 000 зрителей.
Судья: Николай Латышев (Москва).
"Спартак": Юрий Костиков, Анатолий Сеглин, Василий Соколов (к), Юрий Седов, Олег Тимаков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Виктор Терентьев, Никита Симонян, Николай Дементьев, Александр Рысцов.
Главный тренер - Абрам Христофорович Дангулов.
"Динамо": Вальтер Саная, Александр Петров, Александр Соколов, Владимир Зябликов, Всеволод Блинков, Владимир Савдунин, Василий Трофимов, Иван Конов, Константин Бесков (к), Сергей Сальников, Сергей Соловьев.
Главный тренер - Виктор Иванович Дубинин.
Голы: 1:0 Олег Тимаков (35), 2:0 Виктор Терентьев (40), 3:0 Николай Дементьев (65).
Дерби, да еще в полных лужниках! Давно таких крутых матчей не было!
Старейшее дерби и именитые команды, а в финале между собой оказывается очень давно играли
29 мая будет жарко! Нас ждёт невероятная битва!
Пусть победит сильнейший!
6 ноября 1950, понедельник. Финал. Москва. Стадион "Динамо". Мелкий дождь, туман. 5 градусов. 60 000 зрителей.
Судья: Николай Латышев (Москва).
"Спартак": Юрий Костиков, Анатолий Сеглин, Василий Соколов (к), Юрий Седов, Олег Тимаков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Виктор Терентьев, Никита Симонян, Николай Дементьев, Александр Рысцов.
Главный тренер - Абрам Христофорович Дангулов.
"Динамо": Вальтер Саная, Александр Петров, Александр Соколов, Владимир Зябликов, Всеволод Блинков, Владимир Савдунин, Василий Трофимов, Иван Конов, Константин Бесков (к), Сергей Сальников, Сергей Соловьев.
Главный тренер - Виктор Иванович Дубинин.
Голы: 1:0 Олег Тимаков (35), 2:0 Виктор Терентьев (40), 3:0 Николай Дементьев (65).
Дерби, да еще в полных лужниках! Давно таких крутых матчей не было!
Старейшее дерби и именитые команды, а в финале между собой оказывается очень давно играли
29 мая будет жарко! Нас ждёт невероятная битва!
Пусть победит сильнейший!
ну, и победить !
ну, и победить !
Что касается события семидесяти двух летней давности, то поединок состоялся в Москве на стадионе Динамо в канун празднования очередной годовщины Октябрьской Революции 6 ноября 1950 года и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. А как оно будет на этот раз, узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Что касается события семидесяти двух летней давности, то поединок состоялся в Москве на стадионе Динамо в канун празднования очередной годовщины Октябрьской Революции 6 ноября 1950 года и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. А как оно будет на этот раз, узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
после объявления лужников ареной финала - вопрос финалистов решил "слепой" жребий...
после объявления лужников ареной финала - вопрос финалистов решил "слепой" жребий...