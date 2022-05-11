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«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые за 72 года

11 мая 2022, 21:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо29.05.2022 Не начался

В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.

В финале турнира 29 мая красно-белые сыграют с московским «Динамо». Команды впервые за 72 года проведут очную встречу в финале Кубка страны.

Последняя игра между «Спартаком» и «Динамо» в финале турнира прошла в 1950 году. Тогда спартаковцы разгромили «Динамо» со счетом 3:0.

Помимо этого, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:19
У меня тоже есть свое мнение по поводу юбилея, судя по всему, сходное с вашим. Я пытался знакомым приводить аналогию с одной из своих девушек, которая в 1987 году родилась Наташей, в 2001 году поменяла имя на Алису, и я у все спрашиваю - сколько Алисе исполнилось в этом году, 35 или 21 год?
К сожалению, все мне отвечают "вынипанимаете, это другое" ©
stanichnik
stanichnik ответ Alice Tract (раскрыть)
вчера в 21:54
Доброго Здоровья. Alice!
Не собираюсь вступать в бесполезные споры и кому-то что-то доказывать, у меня есть своё мнение в отношении юбилея Спартака и его никто не изменит. Это равносильно оспаривать когда образовался футбольный клуб Ростов - он же Ростсельмаш, Ахмат - он же Терек, как и ЦСКА, который был и ЦДКА и ЦДСА.
Alice Tract
Alice Tract ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:57
Какая столетняя история противостояния? Половина Соккера с примкнувшей половиной всех остальных с пеной у рта доказывают, что Спартаку 100 лет исполнится через 13 лет, а тут вы со свое почти столетней историей. Это либо как хлеб с завтрашним числом выпечки, либо как в анекдоте:
-Девочка, тебе сколько лет?
-Скоро 19, а пока 7.

Насчет Симоняна категорически согласен, тем более что формально он не чужд обществу Динамо.
протон
протон
вчера в 10:54
"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) 3:0 (2:0)
6 ноября 1950, понедельник. Финал. Москва. Стадион "Динамо". Мелкий дождь, туман. 5 градусов. 60 000 зрителей.

Судья: Николай Латышев (Москва).

"Спартак": Юрий Костиков, Анатолий Сеглин, Василий Соколов (к), Юрий Седов, Олег Тимаков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Виктор Терентьев, Никита Симонян, Николай Дементьев, Александр Рысцов.
Главный тренер - Абрам Христофорович Дангулов.

"Динамо": Вальтер Саная, Александр Петров, Александр Соколов, Владимир Зябликов, Всеволод Блинков, Владимир Савдунин, Василий Трофимов, Иван Конов, Константин Бесков (к), Сергей Сальников, Сергей Соловьев.
Главный тренер - Виктор Иванович Дубинин.

Голы: 1:0 Олег Тимаков (35), 2:0 Виктор Терентьев (40), 3:0 Николай Дементьев (65).

Дерби, да еще в полных лужниках! Давно таких крутых матчей не было!
Старейшее дерби и именитые команды, а в финале между собой оказывается очень давно играли
29 мая будет жарко! Нас ждёт невероятная битва!
Пусть победит сильнейший!
112910415
112910415
вчера в 04:46
надо показать нормальную, гармоничную игру
ну, и победить !
stanichnik
stanichnik
11 мая в 23:11, ред.
История противостояния обоих клубов насчитывает без малого сотню лет, но так случилось, что в финале Спартак и Динамо играли всего один раз и случилось это семьдесят два года назад. Наверное живых свидетелей того матча можно пересчитать по пальцам и думаю эти уважаемые болельщики обоих прославленных клубов заслуживают особой привилегии, быть допущенными бесплатно на трибуны Лужников в день проведения финала Кубка России сезона 2021-2022. Ну а единственный участник того финала, доживший до наших дней, Никита Павлович Симонян заслуживает права не только ввода мяча в игру, но и вручения команде-победителю почётного трофея!

Что касается события семидесяти двух летней давности, то поединок состоялся в Москве на стадионе Динамо в канун празднования очередной годовщины Октябрьской Революции 6 ноября 1950 года и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. А как оно будет на этот раз, узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
berda2003
berda2003
11 мая в 22:26
неужели, хоть один чел, чуть-чуть знаком с российским футболом, мог подумать, что будет не московский финал...
после объявления лужников ареной финала - вопрос финалистов решил "слепой" жребий...
ABir
ABir
11 мая в 22:16
Это будет упорный матч за Кубок России в исполнении двух лучших кубковых команд сезона! В их исполнении ценность этого трофея приобретает совсем другой вес и значимость.
drug01
drug01
11 мая в 22:06
Ждём финал!
ABir
ABir
11 мая в 21:55
С нетерпением ждём хорошего футбола в финале и победы Спартака!
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