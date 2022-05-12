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Стрепетов: «На данный момент Лантратов не топ-вратарь»

сегодня, 13:15

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о потенциальном переходе в питерский клуб голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

Интересный трансфер. Если он состоится, то с интересом будем наблюдать за Лантратовым в «Зените». Понимаете, чтобы играть за «Зенит», вратарь должен быть надежным оплотом обороны и уметь руководить обороной, а то у нас обычно защитник вратарю делает подсказки. В Илье мне нравится его фактура, можно сказать, что у него советская школа игры. Игра на линии – это его конек. Тренерскому штабу вратарей «Зенита» нужно будет очень много поработать с ним, чтобы он перестроил свою игру на европейскую манеру. Сейчас вратарь должен здорово играть ногами, уверенно чувствовать себя в штрафной площади. Данные у него хорошие. Если он сможет перестроиться, то для «Зенита» это будет хорошее приобретение. На данный момент Лантратов не топ-вратарь. Только за счет трудолюбия он сможет стать одним из лучших.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:25
и ещё смысл обсуждать сейчас Лантратова трансфер даже на в воздухе не витает просто кто то скорее всего СМИ пустили утку а все обсуждают топ или не топ сам то Стрепетов каким был футболистом???? вопрос ещё тот а обсуждать мы все горазды
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:22, ред.
балабол, а кто сейчас в Зените умеет играть ногами, ни Кержаков ни Крицюк не могут нормально выбить мяч в поле, вообще в команде не было такого вратаря, потому что вратарей тренирует Бирюков или Жевнов, они старой школы, раньше от вратаря не требовалось этих качеств поэтому они ничему не научат ни Одоевского и ни кого-либо другого пришедшего.
Сп62
Сп62
сегодня в 15:25
А где у нас топ?
ntj27b42ch9v
ntj27b42ch9v
сегодня в 14:50
Так оно и есть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:50
У нас топ-дыра один Акинфеев.
izrafel
izrafel
сегодня в 14:48
Не Топ, но и не плох
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:27
Понимаете, чтобы играть за «Зенит», вратарь должен быть надежным оплотом обороны
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314380/lantratov-ilya-zenit 12.05.2022

Ну ну! Миша Кержаков не даст соврать!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:17
Но и не самый дырявый.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:17
До топ вратаря ему ещё как до луны 🌙.
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