Стрепетов: «На данный момент Лантратов не топ-вратарь»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о потенциальном переходе в питерский клуб голкипера «Химок» .

Интересный трансфер. Если он состоится, то с интересом будем наблюдать за Лантратовым в «Зените». Понимаете, чтобы играть за «Зенит», вратарь должен быть надежным оплотом обороны и уметь руководить обороной, а то у нас обычно защитник вратарю делает подсказки. В Илье мне нравится его фактура, можно сказать, что у него советская школа игры. Игра на линии – это его конек. Тренерскому штабу вратарей «Зенита» нужно будет очень много поработать с ним, чтобы он перестроил свою игру на европейскую манеру. Сейчас вратарь должен здорово играть ногами, уверенно чувствовать себя в штрафной площади. Данные у него хорошие. Если он сможет перестроиться, то для «Зенита» это будет хорошее приобретение. На данный момент Лантратов не топ-вратарь. Только за счет трудолюбия он сможет стать одним из лучших.