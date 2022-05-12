Кофрие: «Хочу ли я поиграть в „Барселоне“? Я хочу играть в „Спартаке“»

Защитник высказался о своём будущем в «Спартаке».

Эмоции от победы над «Енисеем» только радостные. Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона.

Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта.

Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке».