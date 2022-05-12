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Кофрие: «Хочу ли я поиграть в „Барселоне“? Я хочу играть в „Спартаке“»

сегодня, 10:14

Защитник Максимилиано Кофрие высказался о своём будущем в «Спартаке».

Эмоции от победы над «Енисеем» только радостные. Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона.

Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта.

Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:01
Зачем эти вопросы про Барселону?
С такой игрой Кофрие даже дубль каталонцев не светит - ему бы в Спартаке меньше ошибаться и косячить.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 11:01
Ну и пусть.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 10:45
ахахахахахахахахахах
во что играют в спартаке?
явно не в футбол ведь
ОПС
ОПС
сегодня в 10:44
Слова, слова и больше ничего.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:37
Если армяне создадут клуб ФК Барселона, то туда вполне реально попасть.
Loko57
Loko57
сегодня в 10:21
Чувак реально понимает свой уровень)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:16
Таких не берут в Космонавты !)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:16
Какой балбес его про Барсу спросил?(((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:16
Врёт,хочет в Барсу!
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