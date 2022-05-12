Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, как отказался от перехода в «Спартак»

Вратарь «Динамо» рассказал, что в юном возрасте мог перейти в «Спартак».

Я тут [в «Динамо»] с 9 лет. Вырос на «Динамо», так что это была судьба. И никогда не хотел уходить — когда мне было лет 11-12, к отцу подошел Дасаев, его кумир, и позвал меня в «Спартак». Отец был очень горд. Спросил у меня: «Что скажешь? Против тебя не пойду». Я сказал, что останусь в «Динамо».

Хочу провести здесь хорошую карьеру: основным вратарем, бороться за первые места, за высокие стадии еврокубков, а может, и за сами еврокубки. И, конечно, затем попробовать себя в Европе.