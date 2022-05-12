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Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, как отказался от перехода в «Спартак»

сегодня, 10:52

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что в юном возрасте мог перейти в «Спартак».

Я тут [в «Динамо»] с 9 лет. Вырос на «Динамо», так что это была судьба. И никогда не хотел уходить — когда мне было лет 11-12, к отцу подошел Дасаев, его кумир, и позвал меня в «Спартак». Отец был очень горд. Спросил у меня: «Что скажешь? Против тебя не пойду». Я сказал, что останусь в «Динамо».

Хочу провести здесь хорошую карьеру: основным вратарем, бороться за первые места, за высокие стадии еврокубков, а может, и за сами еврокубки. И, конечно, затем попробовать себя в Европе.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 10:57
11-12 лет мальцу было.
Такие отказы от перехода в другой клуб даже обсуждать смешно)
Пусть спокойно играет в Динамо, тем более сейчас появился шанс подвинуть Шунина.
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