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Каттани: «Я не покупал этого игрока для „Спартака“, но горжусь Литвиновым»

сегодня, 12:40

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о полузащитнике Руслане Литвинове. После матча с «Енисеем» (3:0) Каттани попросили выделить кого-то из игроков, которых он приобрёл, однако итальянец отметил Литвинова, который был в команде до его прихода.

Я не покупал этого футболиста для «Спартака», но я горжусь Литвиновым. Потому что когда Руслан приезжает на тренировку и надевает футболку «Спартака», он самый счастливый человек на Земле. У него невероятная самоотдача. У нас много ребят, как он. И я рад, что молодой парень из академии «Спартака» играет такую важную роль сейчас.

Ранее Литвинов заявил, что готов провести в «Спартаке» всю карьеру.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 13:23
Ну и ладно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:05
Лука... Патрик...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:02
Ливинов в Спартаке так уйдёт в ФНЛ.
Mangur
Mangur
сегодня в 12:48
Не интересная получилась игра.
izrafel
izrafel
сегодня в 12:46
Пусть играет и показывает себя!
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