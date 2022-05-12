Каттани: «Я не покупал этого игрока для „Спартака“, но горжусь Литвиновым»

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сегодня, 12:40

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о полузащитнике . После матча с «Енисеем» (3:0) Каттани попросили выделить кого-то из игроков, которых он приобрёл, однако итальянец отметил Литвинова, который был в команде до его прихода.

Я не покупал этого футболиста для «Спартака», но я горжусь Литвиновым. Потому что когда Руслан приезжает на тренировку и надевает футболку «Спартака», он самый счастливый человек на Земле. У него невероятная самоотдача. У нас много ребят, как он. И я рад, что молодой парень из академии «Спартака» играет такую важную роль сейчас.

Ранее Литвинов заявил, что готов провести в «Спартаке» всю карьеру.