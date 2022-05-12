Гаджиев: «У „Динамо“ чуть больше шансов на победу в Кубке России»

Российский тренер поделился мнением о финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

В финале одинаковые шансы у команд, разница небольшая. Если бы они играли ранее, то «Динамо» было бы фаворитом. Один финальный поединок никак не связан с тем, как выступает команда в чемпионате.

У «Спартака» весь сезон идёт кувырком, вчерашний матч играли так, что они уже готовились к другим матчам, не пытались доминировать. В игре с «Енисеем» могли очень много забить, но и очень хотели выйти в финал.

Тяжело сказать, что у кого-то есть преимущество в финале, но у «Динамо» лучше поставлена командная игра и смотрятся более организованно, у них чуть больше шансов на победу.