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Гаджиев: «У „Динамо“ чуть больше шансов на победу в Кубке России»

сегодня, 13:03

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

В финале одинаковые шансы у команд, разница небольшая. Если бы они играли ранее, то «Динамо» было бы фаворитом. Один финальный поединок никак не связан с тем, как выступает команда в чемпионате.

У «Спартака» весь сезон идёт кувырком, вчерашний матч играли так, что они уже готовились к другим матчам, не пытались доминировать. В игре с «Енисеем» могли очень много забить, но и очень хотели выйти в финал.

Тяжело сказать, что у кого-то есть преимущество в финале, но у «Динамо» лучше поставлена командная игра и смотрятся более организованно, у них чуть больше шансов на победу.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:06
В Спартаке, защитники были чисто номинальные, в игре- все бежали вперёд забивать. Это психология Спартака, и по-другому, наверно уже не будет....
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:03
Даже при Бескове, так было. Можно посмотреть турн., таблицу советских чемпионатов, чтобы понять, что Спартак забивал больше других, но и пропускал немало.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:01
Все так! Даже во времена Вагиза и Романцева так было!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:52
Моё Почтение, Уважаемый!!!
У Спартака, всегда так было- всё во имя атаки, а на защиту забить....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:50
Все покажет игра.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:49
Приветствую! Все верно! Орел в клетке не даст соврать)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:47
Приветствую!Я бы не сказал что атака острее и ярче! Скорее атака по настроению!Пойдет игра и могу порвать а не пойдёт то все швах))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:45
Чем больше болтавни в прессе и соцсетях о фаворите, тем выслка вероятность в обратном исходе, так было уже неоднократно.
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:44
Во как! 100 % инфа? )))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:36
игра будет ровна...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:31, ред.
Удивляюсь я Вам. Так безответственно утверждать, да еще с Крупным счётом. Да, атака Спартака острее и ярче, но в защите, как был бардак, так и остался, еще и Максименко в воротах.... Поэтому, приберегите победные реляции на конечный результат, если, он вообще состоится. Так, я думаю, будет вернее.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:22
Финал, а особенно кубок, всегда непредсказуем !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:08
Спартак вынесет Динамо с Крупным счетом!
David Young
David Young
сегодня в 13:05
Согласен, шансы на победу повыше.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:05
Шансы примерно равны, что одни, что другие могут накосячить
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