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«Сочи» не справился дома с «Нижним Новгородом»

сегодня, 20:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

«Сочи» и «Нижний Новгород» не забили голов в матче 29-го тура РПЛ.

Стоит отметить, что нижегородцы с 48-й минуты играли вдесятером, после того как вторую желтую карточку получил Ричи Эннин.

После игры южане расположились на 2-й строчке (53 очка). Нижегородцы идут на 11-й позиции (30 очков).

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11 мая
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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:55
Видимо, указ сверху от учредителя главного проекта своим дочерним филиалам, был такой, что никто не должен сегодня победить. Дочки исправно исполнили стратегическую установку барина!
suiw
suiw
сегодня в 21:53
Не знаю кого как, но меня возмутил мясной Матч ТВ. Прервал трансляцию и запустил ЧМ по хоккею, куда нас не пустили. Кормим тех, кто нас унизил? Причем стали показывать Канада- Германия. Позор продажному ТВ
makkie
makkie
сегодня в 21:41
Медальки - есть.
Еврокубков - нет.

Но Сочи в этом сезоне дал жару, причём состав у них не топовый.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:32, ред.
«Сочи» не справился дома с «Нижним Новгородом».
Если честно, то вообще не ожидал такого исхода матча. И самое главное такого невезения от Сочи . Статистика матча просто фантастическая , в пользу Сочи. Почти восемьдесят процентов владения мячом , двадцать восемь ударов по воротам и ни одного матча в воротах Нижнего Новгорода. Это как фартом в сторону Нижнего Новгорода, иначе не назовёшь. Ну и надо отдать должное команде Кержакова, которые выстроили на базе " ГАЗ " , супер бронированый АВТОБУС 🚌 !
Уж очень не хочется Кержакову, опять в ФНЛ. Всё было сделано по лекалам Сицилианской защиты .
1 984
1 984
сегодня в 21:31
Нижегородцы борятся.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 21:29
Приветствую!Вот уж не ожидал!
beefs
beefs
сегодня в 21:19
опять празднуют БУКИ...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:11
Договорняк по-Газпромовски !
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 21:08
Динамики конечно должны пользоваться моментом, но Сочи огорчил конечно. Хоть один то надо закатывать
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 21:06
Ой, да. Забыл про это. Но всё равно серебро лучше, чем бронза.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:06
В Сочи - нежданчик, фаворит встречи у себя дома, играя второй тайм в большинстве, не смог обыграть гостей из Нижнего Новгорода.
Храневец
Храневец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 21:05
Какая лига Европы ?????? ,кто нас туда пустит ???????
Capral
Capral
сегодня в 21:04, ред.
Если у Федотова есть хоть капля уважения к себе, он не должен больше работать в Сочи. Работать с таким составом- это плевать себе в лицо. Эти люди, даже не уровень ФНЛ. Федотов максимально тянул команду, но с этими игроками, ничего нельзя добиться- это уродство..... Для Сочи еще ничего не потеряно, им всё-равно надо было побеждать в Москве, другое дело, что эти игроки не тянут на серебро.
Храневец
Храневец
сегодня в 21:04, ред.
Хороший счет , думаю устроит всех!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:02
Может это договорняк был?
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 21:01
Два фарма Зенита разошлись миром!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:00
Такой шанс упустили попасть в Лигу Европы
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