«Сочи» не справился дома с «Нижним Новгородом».

«Сочи» и «Нижний Новгород» не забили голов в матче 29-го тура РПЛ.
Стоит отметить, что нижегородцы с 48-й минуты играли вдесятером, после того как вторую желтую карточку получил Ричи Эннин.
После игры южане расположились на 2-й строчке (53 очка). Нижегородцы идут на 11-й позиции (30 очков).
Если честно, то вообще не ожидал такого исхода матча. И самое главное такого невезения от Сочи . Статистика матча просто фантастическая , в пользу Сочи. Почти восемьдесят процентов владения мячом , двадцать восемь ударов по воротам и ни одного матча в воротах Нижнего Новгорода. Это как фартом в сторону Нижнего Новгорода, иначе не назовёшь. Ну и надо отдать должное команде Кержакова, которые выстроили на базе " ГАЗ " , супер бронированый АВТОБУС 🚌 !
Уж очень не хочется Кержакову, опять в ФНЛ. Всё было сделано по лекалам Сицилианской защиты .
Если честно, то вообще не ожидал такого исхода матча. И самое главное такого невезения от Сочи . Статистика матча просто фантастическая , в пользу Сочи. Почти восемьдесят процентов владения мячом , двадцать восемь ударов по воротам и ни одного матча в воротах Нижнего Новгорода. Это как фартом в сторону Нижнего Новгорода, иначе не назовёшь. Ну и надо отдать должное команде Кержакова, которые выстроили на базе " ГАЗ " , супер бронированый АВТОБУС 🚌 !
Уж очень не хочется Кержакову, опять в ФНЛ. Всё было сделано по лекалам Сицилианской защиты .