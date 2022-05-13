«Сочи» не справился дома с «Нижним Новгородом».

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сегодня, 20:57

«Сочи» и «Нижний Новгород» не забили голов в матче 29-го тура РПЛ .

Стоит отметить, что нижегородцы с 48-й минуты играли вдесятером, после того как вторую желтую карточку получил Ричи Эннин.

После игры южане расположились на 2-й строчке (53 очка). Нижегородцы идут на 11-й позиции (30 очков).