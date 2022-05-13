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«Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0. Винисиус оформил хет-трик

сегодня, 00:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» дома разгромил «Леванте» со счетом 6:0.

Голами в составе мадридцев отметились Ферлан Менди, Карим Бензема, Родриго и Винисиус Жуниор (хет-трик).

В турнирной таблице «Реал» занимает 1-е место (84 очка), «Леванте» — на 20-й строчке (29).

Матч с «Леванте» стал знаковым для Карима Бензема.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:55
Матч из разряда «как играют профессиональные футболисты, когда нет никакого давления».

Честно говоря, даже грустно, что так нельзя хотя бы в половине матчей сезона.

С другой стороны, это говорит о том, как непросто быть игроками Реала, например. О том, какой уровень давления.
Честно, было не узнать половину состава на предмет уровня игры.

Вини, Камавинга, Родриго, Вальверде - запредельный уровень. А потом спорят, мол, Анчелотти не стратег, раз стремиться просто создать соответствующую атмосферу в команде.
После такого матча хочется сказать - Анчи, не уходи никогда, только атмосфера и нужна этим игрокам :)

Спасибо за настоящий эмоциональный футбол
Gahi
Gahi
сегодня в 00:52, ред.
"Реал" действительно показывает с каким желанием и самоотдачей готовиться к финалу в Лиги Чемпионов УЕФА. Козалось бы играть с командой которая находиться в зоне вылета на последнем месте в турнирной таблице, можно позволить себе играть в экономный футбол. Чтобы исключить сюрпризов которые могут повлиять на состав. Но Карло Анчелотти настроил команду на боевой лад чтобы быть в том состоянии который поможет быть в оптимальной форме каждому футболисту и команде "Реал" в частности. И данный результат красноречиво показывает настрой всех тех, кто причастный к команде Мадридский "Реал", идти к главной цели, чтобы стать лучшей командой Европы этого сезона.
SNAKE EYЕS
SNAKE EYЕS
сегодня в 00:34
Можно было и пожалеть Леванте, все таки в отличии от атлетов они оказались мужиками и сделали коридор.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:29
Шикарный футбол от Реала и красивые голы на любой вкус.
С Победой Реал !!!
амурец
амурец
сегодня в 00:25
На классе, а Винисиус просто повеселися
протон
протон
сегодня в 00:23
Мои поздравления Реал!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:20
Первая игра в сезоне - 3:3, вторая - 6:0, 6, только в одну сторону.
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