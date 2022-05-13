«Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0. Винисиус оформил хет-трик

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» дома разгромил «Леванте» со счетом 6:0.
Голами в составе мадридцев отметились Ферлан Менди, Карим Бензема, Родриго и Винисиус Жуниор (хет-трик).
В турнирной таблице «Реал» занимает 1-е место (84 очка), «Леванте» — на 20-й строчке (29).
Матч с «Леванте» стал знаковым для Карима Бензема.
Честно говоря, даже грустно, что так нельзя хотя бы в половине матчей сезона.
С другой стороны, это говорит о том, как непросто быть игроками Реала, например. О том, какой уровень давления.
Честно, было не узнать половину состава на предмет уровня игры.
Вини, Камавинга, Родриго, Вальверде - запредельный уровень. А потом спорят, мол, Анчелотти не стратег, раз стремиться просто создать соответствующую атмосферу в команде.
После такого матча хочется сказать - Анчи, не уходи никогда, только атмосфера и нужна этим игрокам :)
Спасибо за настоящий эмоциональный футбол
Честно говоря, даже грустно, что так нельзя хотя бы в половине матчей сезона.
С другой стороны, это говорит о том, как непросто быть игроками Реала, например. О том, какой уровень давления.
Честно, было не узнать половину состава на предмет уровня игры.
Вини, Камавинга, Родриго, Вальверде - запредельный уровень. А потом спорят, мол, Анчелотти не стратег, раз стремиться просто создать соответствующую атмосферу в команде.
После такого матча хочется сказать - Анчи, не уходи никогда, только атмосфера и нужна этим игрокам :)
Спасибо за настоящий эмоциональный футбол