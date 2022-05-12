«Интер» выиграл Кубок Италии, одолев в финале «Ювентус»

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сегодня, 00:36

В финальном матче Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 4:2.

В основное время игры команды не выявили победителя — 2:2. На 7-й минуте счет во встрече открыл хавбек «нерадзурри» Николо Барелла, туринцы ответили голами Алекса Сандро на 50-й и Душана Влаховича на 52-й. На 80-й минуте пенальти в ворота «Юве» реализовал Хакан Чалханоглу.

В первом экстра-тайме дублем отметился хавбек «Интера» Иван Перишич.

Для «Интера» это 8-я победа в Кубке Италии. В последний раз миланцы выигрывали трофей в 2011 году.