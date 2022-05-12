Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Кубок 2021/2022

«Интер» выиграл Кубок Италии, одолев в финале «Ювентус»

сегодня, 00:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗакончился в доп. время

В финальном матче Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 4:2.

В основное время игры команды не выявили победителя — 2:2. На 7-й минуте счет во встрече открыл хавбек «нерадзурри» Николо Барелла, туринцы ответили голами Алекса Сандро на 50-й и Душана Влаховича на 52-й. На 80-й минуте пенальти в ворота «Юве» реализовал Хакан Чалханоглу.

В первом экстра-тайме дублем отметился хавбек «Интера» Иван Перишич.

Для «Интера» это 8-я победа в Кубке Италии. В последний раз миланцы выигрывали трофей в 2011 году.

Все новости
«Атлетико» обыграл «Эльче» и поднялся на 3-е место в Примере
Сегодня, 00:20
«Ман Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон». Де Брюйне сделал покер
Сегодня, 00:09
«Севилья» дома не смогла обыграть «Мальорку» в матче Примеры
Вчера, 23:28
«Челси» в гостях разгромил «Лидс» в матче АПЛ
Вчера, 23:26
«Спартак» вышел в финал Кубка России, разгромив «Енисей»
Вчера, 21:25
Дубль Обамеянга помог «Барселоне» обыграть «Сельту»
Вчера, 00:33
Сортировать
Все комментарии
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 00:46
Интер с победой.Ювентус старался,но Роналду помешал)))
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:43
Судья со своим левым пенальти и Аллегри со своей трусливой заменой сделали этот результат. К игрокам нет никаких претензий...ну почти.
allemz
allemz
сегодня в 00:41
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:40
    Аллегри в роли Раскольникова !)
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:38
    Мои поздравления болельщикам Интера .
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     