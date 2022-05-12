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«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в дерби Северного Лондона

вчера, 23:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В перенесенном матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

Дублем в составе «шпор» отметился форвард Харри Кейн, также гол забил нападающий Сон Хын-Мин.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» идет на 5-м месте (65 очков), «Арсенал» — на 4-й позиции (66).

Ранее в АПЛ .

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 01:14
Холдинг явно не хочет в лигу чемпионов
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:12
А так все хорошо начиналось !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 00:57
Да там два проходных матча, а у нас с Каслом на выезде, тоже там потеряем
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:42
Синим одна победа и третье место за нами.
Migelito
Migelito ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:10
Все еще в ваших руках) Тотен сам очки еще потеряет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:06
«Тоттенхэм» сократил отставание от «Арсенала», занявшего четвертое место, до очка, когда Гарри Кейн забил дважды, а Сон Хын Мин добавил третий гол в комфортной победе в Премьер-лиге над «канонирами» из 10 человек.

Кейн отправил вратаря гостей Аарона Рамсдейла не в ту сторону с пенальти на 22-й минуте, воспользовавшись тем, что Седрик толкнул Сона в спину, защищая прострел.

Роб Холдинг, который уже получил предупреждение за фол на Соне, затем был удален с поля за то, что ударил нападающего локтем в лицо, когда тот пытался перехватить длинную передачу.

Босс «Арсенала» Микель Артета решил не укреплять свои защитные ряды в ответ на увольнение Холдинга, и «Арсенал» быстро пострадал от последствий своего численного отставания.

Могли и по-другому перестраиваться, Артета ошибся...
Найманчик
Найманчик
вчера в 23:55
Арсенал бесхребетное дно!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:52
будет идеально, если в след туре Арсенал проиграет, а ТТХ в ничью сыграет
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:46
Но этого может оказаться недостаточным для попадания в ЛЧ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:43
У них не было другого выбора.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:39
Тирни тупо убил интригу своей клоунадой. Я уверен, что Антошка и так бы обыграл Доминаторовича, но Тирни не нужно было за него это делать.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:37
Разгромили Арсенал. Сон оторвался от Роналду в списке бомбардиров
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:36
С победой ТТХ
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