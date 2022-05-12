«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в дерби Северного Лондона

В перенесенном матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.
Дублем в составе «шпор» отметился форвард Харри Кейн, также гол забил нападающий Сон Хын-Мин.
В турнирной таблице «Тоттенхэм» идет на 5-м месте (65 очков), «Арсенал» — на 4-й позиции (66).
Ранее в АПЛ «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон».
Кейн отправил вратаря гостей Аарона Рамсдейла не в ту сторону с пенальти на 22-й минуте, воспользовавшись тем, что Седрик толкнул Сона в спину, защищая прострел.
Роб Холдинг, который уже получил предупреждение за фол на Соне, затем был удален с поля за то, что ударил нападающего локтем в лицо, когда тот пытался перехватить длинную передачу.
Босс «Арсенала» Микель Артета решил не укреплять свои защитные ряды в ответ на увольнение Холдинга, и «Арсенал» быстро пострадал от последствий своего численного отставания.
Могли и по-другому перестраиваться, Артета ошибся...
Кейн отправил вратаря гостей Аарона Рамсдейла не в ту сторону с пенальти на 22-й минуте, воспользовавшись тем, что Седрик толкнул Сона в спину, защищая прострел.
Роб Холдинг, который уже получил предупреждение за фол на Соне, затем был удален с поля за то, что ударил нападающего локтем в лицо, когда тот пытался перехватить длинную передачу.
Босс «Арсенала» Микель Артета решил не укреплять свои защитные ряды в ответ на увольнение Холдинга, и «Арсенал» быстро пострадал от последствий своего численного отставания.
Могли и по-другому перестраиваться, Артета ошибся...