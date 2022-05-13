«Зенит» покупает вратаря, Мартинс остается в «Спартаке». Главные трансферные слухи РПЛ

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вчера, 21:43

На выход и на вход.

Гамид Агаларов в активном поиске нового клуба

Нет ни малейших сомнений, что Гамид Агаларов выиграет гонку лучших бомбардиров РПЛ . А еще впервые в истории чемпионатов России команда самого результативного игрока турнира может вылететь. Как говорит Шамиль Газизов, в этом случае «Уфа» прекратит существование, но даже при самом неблагоприятном сценарии башкирский клуб может спасти продажа лучшего футболиста. В случае выгодной сделки вырученных средств может хватить, чтобы покрыть годовой бюджет в ФНЛ .

Понятно, что Агаларов уйдет, останется «Уфа» в Премьер-Лиге или нет. Возможно, в следующем сезоне увидим Гамида в одном из российских топ-клубов, но тот же Газизов утверждает, что форвардом интересуются и в Европе. Вряд ли стоит серьезно воспринимать слухи об интересе со стороны «Ньюкасла» — может быть, Агаларов входит в расширенный список из 50 форвардов, но это ни о чем не говорит, а вот найти хороший вариант в той же Турции куда реалистичнее. Любопытно, какой поворот случится в карьере лучшего бомбардира РПЛ .

ЦСКА выкупает одних и выставляет других легионеров на трансфер

Сообщается, что ЦСКА сохранит ключевых футболистов, несмотря на результаты текущего сезона и отстранение российских клубов от еврокубков. Агент Карраскаля говорит, что опция выкупа активирована, агент Языджи докладывает о «практически совершенном» трансфере. Вести добрые, но до официальных объявлений спешить с поздравлениями не будем.

Тем временем становится все очевиднее, что уехавшие в аренды легионеры больше играть за ЦСКА не будут. Шкурин в Москву не вернется, выступающий за «Венецию» Арнор Сигурдссон будет выставлен на трансфер, планируют продать и Кристияна Бистровича. Наверняка аналогичная участь ждет Адольфо Гайча и Лассана Н`Диайе. Разве что летом у «армейцев» будет новый тренер и глобальная перезагрузка, в результате которой каждый отверженный получит еще один шанс. Впрочем, придется учитывать мнение и самих футболистов, а многие захотят окончательно уехать из России.

«Зенит» определился с голкипером. И это не Сафонов

Станислав Крицюк не стал первым номером, который нужен «Зениту», Михаил Кержаков на роль основного вратаря уже не тянет, а 19-летнему Даниилу Одоевскому пока не настолько доверяют. Уже несколько месяцев назад было ясно, что летом в Санкт-Петербург будут заводить нового вратаря. Конечно, пытались соблазнить Матвея Сафонова, ведь «Зенит» хочет видеть в составе лучших российских футболистов, а тут речь о первом номере сборной России, вратаре, который собирается оставаться сильнейшим в стране в течение минимум десятилетия.

Ответ Матвея «Зениту» по состоянию на 2022 год: «Нет!» В будущем что-то может измениться, но сейчас Сафонов не видит смысла менять родной «Краснодар» на чемпиона, который не сыграет в Лиге чемпионов. А вот Илья Лантратов из «Химок» не видит причин отказывать «Зениту», для него это шикарная возможность вывести карьеру на принципиально новый уровень. Интерес со стороны «сине-бело-голубых» подтверждают в «Химках», при этом член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков подчеркнул, что вратарь стоит больше 2 миллионов евро. «Зениту» придется раскошелиться.

«Спартак» выкупит контракт Кристофера Мартинса

Еще несколько недель назад были все основания полагать, что Мартинс в лучшем случае доиграет в «Спартаке» до конца сезона и сверкнет пятками на прощание. Однако после кубкового матча с «Енисеем» спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани заявил, что обстоятельства обязательного права выкупа полузащитника наступили, так как он сыграл определенное количество матчей или минут. «Спартак» доволен Кристофером и собирается выполнить взятые на себя еще зимой обязательства, «Янг Бойз» подтверждает переход футболиста в российский клуб, а сам Мартинс признается «Спартаку» в любви:

После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»!

Артём Дзюба уходит из «Зенита». Но это не точно

Пожалуй, главный майский трансферный сюжет в России — будущее Артёма Дзюбы. Тренерский штаб «Зенита» грамотно дозировал игровую практику Дзюбы, в результате чего условия для автоматического продления контракта еще на один сезон не наступили. О новом соглашении нужно договариваться «с нуля». Понятно, что таких роскошных условий, как сейчас, «Зенит» уже не предложит, придется серьезно подвинуться по зарплате.

Впрочем, есть мнение, что лучшим вариантом для всех станет расставание на мажорной ноте — четвертом чемпионстве кряду. Во всяком случае, Сергей Семак не возражает против ухода Дзюбы. Параллельно горячо обсуждается возможный переход Артема в «Црвену Звезду», причем интерес к нападающему подтвердили официальные лица сербского клуба, а генеральный директор Звездан Терзич назвал главную причину, которая подталкивает «Црвену Звезду» к подписанию Дзюбы:

Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов.

На данный момент известно, что «звездаши» предлагают Артёму контракт по схеме «1+1», финансовые условия не разглашаются. Жутко интересно, как в случае перехода встретят Дзюбу фанату «Црвены Звезды», которые находятся в дружеских отношениях с фанатами «Спартака», чье отношение к форварду известно.