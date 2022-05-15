Сторожук: «„Краснодар“ продолжит привлекать к матчам молодых игроков»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура РПЛ .

ЦСКА — непростой соперник, обладающий футболистами с отличными индивидуальными качествами. В первом тайме мы были посвежее, но хотелось бы сказать слова благодарности каждому футболисту. У нас очень много было травмированных игроков. В субботу мы смогли собраться, можно сказать, в полном составе, за исключением нескольких ребят. Игроки бились за каждого болельщика, находящегося на стадионе. Я сказал футболистам, что мы должны выйти и отдать все силы. Большое спасибо им за самоотдачу.