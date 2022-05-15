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Сторожук: «„Краснодар“ продолжит привлекать к матчам молодых игроков»

сегодня, 22:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.

ЦСКА — непростой соперник, обладающий футболистами с отличными индивидуальными качествами. В первом тайме мы были посвежее, но хотелось бы сказать слова благодарности каждому футболисту. У нас очень много было травмированных игроков. В субботу мы смогли собраться, можно сказать, в полном составе, за исключением нескольких ребят. Игроки бились за каждого болельщика, находящегося на стадионе. Я сказал футболистам, что мы должны выйти и отдать все силы. Большое спасибо им за самоотдачу.

Во втором тайме сказывалось мастерство игроков ЦСКА, но мы хорошо выходили в контратаки, использовали свободное пространство. Любой молодой игрок «Краснодара», который готов помочь главной команде, безусловно будет привлекаться к играм за основу.

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Все комментарии
Slepowron
Slepowron
сегодня в 22:41
Самоотдача у игроков сегодня была запредельная. Сидел близко от поля, видел эмоции игроков - отдавались игре полностью. Правда последние 15 минут у половины дыхалка сдохла, но это дело наживное, главное характер есть.
drug01
drug01
сегодня в 22:10
Очень рад
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