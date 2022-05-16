Салихова о судьях: «Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС рассмотреть неподобающее поведение болельщиков «красно-белых» на матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение». Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше.