Салихова о судьях: «Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС рассмотреть неподобающее поведение болельщиков «красно-белых» на матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение». Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше.
Причем я вполне допускаю, что денежного заказа у них нет, но как минимум есть некая цеховая солидарность
Причем я вполне допускаю, что денежного заказа у них нет, но как минимум есть некая цеховая солидарность
Хотя с юридической точки зрения ей скорее подходит термин наложница или любовница (без обид, просто констатация факта).
Я не понимаю, почему многие ресурсы не называют вещи своими именами, а постоянно тешат ее чсв какими-то эфемерными терминами "жена", которой она по факту не является? Если бы при каждом уточнении, все сми называли ее тем термином, которому она соответствует на самом деле, то сама давно бы рот свой прикрыла.
Хотя с юридической точки зрения ей скорее подходит термин наложница или любовница (без обид, просто констатация факта).
Я не понимаю, почему многие ресурсы не называют вещи своими именами, а постоянно тешат ее чсв какими-то эфемерными терминами "жена", которой она по факту не является? Если бы при каждом уточнении, все сми называли ее тем термином, которому она соответствует на самом деле, то сама давно бы рот свой прикрыла.
Ясен пень, все всё понимают и мстить будут (и мстят) не по закону, а по понятиям. Но этим давно никого не удивишь, а авторитета и уважения к мстящим прибавится ровно столько, сколько нобелевских премий по литературе у Моргенштерна.
Ясен пень, все всё понимают и мстить будут (и мстят) не по закону, а по понятиям. Но этим давно никого не удивишь, а авторитета и уважения к мстящим прибавится ровно столько, сколько нобелевских премий по литературе у Моргенштерна.
А куколду это жестко аукнется, так как фактически она оскорбляет в том числе очень влиятельных людей и коллег куколда по цеху.
Например, Миллер (глава "Газпрома") вряд ли будет в восторге услышать, что она "Зенит" называет "бледно-голубые" в телеграм-канале, а Дюков (глава РФС и "Газпромнефти"), что она постоянно ругает РФС.
Я думаю, что в любом случае закончится тем, что Зарема нарвется. Уже в списке публично оскорбленных ей людей десятки фамилий от сотрудников и тренеров самого "Спартака" до самых высокопоставленных чиновников.
А куколду это жестко аукнется, так как фактически она оскорбляет в том числе очень влиятельных людей и коллег куколда по цеху.
Например, Миллер (глава "Газпрома") вряд ли будет в восторге услышать, что она "Зенит" называет "бледно-голубые" в телеграм-канале, а Дюков (глава РФС и "Газпромнефти"), что она постоянно ругает РФС.
Я думаю, что в любом случае закончится тем, что Зарема нарвется. Уже в списке публично оскорбленных ей людей десятки фамилий от сотрудников и тренеров самого "Спартака" до самых высокопоставленных чиновников.