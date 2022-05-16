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Салихова о судьях: «Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки»

сегодня, 15:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС рассмотреть неподобающее поведение болельщиков «красно-белых» на матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение». Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:55
Вот умеет же сказать когда захочет!)
альсато
альсато ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
сегодня в 16:53
нууу не знаю....раньше читал, что СПУТНИЦА, сегодня пишут,что СУПРУГА!....чисто реагирую на СМИ....не удивлюсь даже,если Зарема вообще не имеет к этой (вакханалии) НИКАКОГО отношения))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 16:47
Мало того, что цеховая солидарность (причем не только у отдельных судей, а и их влиятельных руководителей). Но дополнительно для них раздражающий фактор, что Зарему нельзя называть человеком вне "Спартака". Она напрямую влияет на политику клуба многими способами, в том числе и через ее знакомого и советника Федуна Комоцци (хотя у нее более короткие пути для этого есть). Вот в чем суть. Их раздражает, что если как писать про свою причастность к управлению клубом, она "при делах", о чем часто сообщает. А вот что касается поливания судей после двух третей всех матчей, она уже не при делах.
Alice Tract
Alice Tract ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:28
Думаете, Иванов-Кукуян-Карасев не могут себе позволить адвоката, который отстоит их репутацию? Или они опасаются судьбы Матюнина и его приключений на полиграфе?
Причем я вполне допускаю, что денежного заказа у них нет, но как минимум есть некая цеховая солидарность
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 16:19
Просто нет грамотного юриста, который от имени Иванова, Кукуяна, Карасева (фамилии условные) подал бы исковое заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, о клевете и оскорблении в публичном пространстве. По сумме можно хорошо накатить, может тогда язык прикусит. По последней игре. Кукуян ошибся в пользу Спартака. когда поторопился дать свисток и отменил гол Малкома. А пенальти 100%, там даже обсуждать нечего. А поведение Соболева, Ванюли и лр. заслуживало красных карточек. Там настоящее буйство было.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 16:13, ред.
Самое забавное, что она даже не супруга владельца, а просто сожительница, причем неофициальная)))

Хотя с юридической точки зрения ей скорее подходит термин наложница или любовница (без обид, просто констатация факта).

Я не понимаю, почему многие ресурсы не называют вещи своими именами, а постоянно тешат ее чсв какими-то эфемерными терминами "жена", которой она по факту не является? Если бы при каждом уточнении, все сми называли ее тем термином, которому она соответствует на самом деле, то сама давно бы рот свой прикрыла.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:12
Но это она уж слишком наехала!
beefs
beefs
сегодня в 16:03
опять споры и опять о судьях...
Alice Tract
Alice Tract ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:01
Пардон, а Салихова у нас какую должность занимет в ФКСМ? Правильно, никакой.
Ясен пень, все всё понимают и мстить будут (и мстят) не по закону, а по понятиям. Но этим давно никого не удивишь, а авторитета и уважения к мстящим прибавится ровно столько, сколько нобелевских премий по литературе у Моргенштерна.
альсато
альсато ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:43
мне чужие внутренние семейные дела-по барабану!...а вот за команду Спартак-как минимум..неприятно....
cska1948
cska1948
сегодня в 15:39
Когда, наконец, найдётся КДК на саму Салихову. Ведь она наговорила не на одну красную карточку...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:29
Есть такой фактор, что, если представитель "Спартака" (а так или иначе, она им является) после каждой игры оскорбляет судей, они не могут испытывать благодарности и мотивацию в следующем матче судить "Спартак" мягче. Тут замкнутый круг уже.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:27
Если бы она хотела играть в футбол, она бы не ушла из "Спартака" (она была в Совете Директоров). Ей плевать на футбол, ей нужно внимание, ЧСВ подогревать.

А куколду это жестко аукнется, так как фактически она оскорбляет в том числе очень влиятельных людей и коллег куколда по цеху.

Например, Миллер (глава "Газпрома") вряд ли будет в восторге услышать, что она "Зенит" называет "бледно-голубые" в телеграм-канале, а Дюков (глава РФС и "Газпромнефти"), что она постоянно ругает РФС.

Я думаю, что в любом случае закончится тем, что Зарема нарвется. Уже в списке публично оскорбленных ей людей десятки фамилий от сотрудников и тренеров самого "Спартака" до самых высокопоставленных чиновников.
38kgjprgbeb7
38kgjprgbeb7
сегодня в 15:25
Группа Воровайки по Зухре просто ревмя ревёт
Capral
Capral
сегодня в 15:22
Понять её можно. То, как судьи Спартак судят последние несколько лет- просто возмутительно!!! И не сказать, что это отдельные эпизоды. Нет, это- становится системой.....
альсато
альсато
сегодня в 15:15
Совет СУПРУГЕ (владельца) в политику не играй (плохо закончится) играй в футбол!
Captan08
Captan08
сегодня в 15:13
Кто это вообще ?! Осадите уже эту бабу !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:13
Ну не надо передёргивать!
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