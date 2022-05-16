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Жиго сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона

сегодня, 14:00

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, подтвердил, что его клиент не покинет московский клуб до окончания сезона. Вчера француз провёл последний домашний матч за «красно-белых», попрощавшись с болельщиками.

Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:01
Их осталось две игры
drug01
drug01
сегодня в 14:47
Последние игры....!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:43
Ну и хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:39
Очень толковый игрок...
izrafel
izrafel
сегодня в 14:39
Ну ну... а если в следующем травму получит (не дай Бог), то усЁ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:34
Все оставщиеся это два матча.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:33
Да, это действительно хорошая новость для болельщиков КБ.
Вызывает тревогу вчерашнее столкновение с бывшим нападающим сборной России, вернее безнаказанный удар коленом в лобную часть головы Жиго!
Судья сделал вид, что всё было в рамках правил, а по существу чистая красная карточка.
David Young
David Young
сегодня в 14:23
Это очень хорошая новость для Спартака Москвы.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:04
Сезон кончится тогда и присоединится.
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