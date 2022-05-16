Жиго сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» , подтвердил, что его клиент не покинет московский клуб до окончания сезона. Вчера француз провёл последний домашний матч за «красно-белых», попрощавшись с болельщиками.

Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск.