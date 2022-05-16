Жиго сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, подтвердил, что его клиент не покинет московский клуб до окончания сезона. Вчера француз провёл последний домашний матч за «красно-белых», попрощавшись с болельщиками.
Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск.
Вызывает тревогу вчерашнее столкновение с бывшим нападающим сборной России, вернее безнаказанный удар коленом в лобную часть головы Жиго!
Судья сделал вид, что всё было в рамках правил, а по существу чистая красная карточка.
Вызывает тревогу вчерашнее столкновение с бывшим нападающим сборной России, вернее безнаказанный удар коленом в лобную часть головы Жиго!
Судья сделал вид, что всё было в рамках правил, а по существу чистая красная карточка.