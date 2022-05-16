Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью, Кьеллини попрощался с «Альянц Стэдиум»

вчера, 23:47
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» в матче 37-го тура Серии А (2:2).

За «бьянконери» забили Душан Влахович на 10-й минуте и Альваро Мората на 36-й. У туринцев автоголом отметился Алекс Сандро на 51-й минуте. Счет сравнял Сергей Милинкович-Савич на 90+6-й.

Этот матч стал последней домашней игрой для капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в футболке «бьянконери».

После игры «Юве» идет на 4-м месте (70 очков), «Лацио» расположился на 5-й строчке (63 очка).

Все новости
«Милан» лидирует, но «Интер» не сдаётся. Итоги 37-го тура Серии А
Сегодня, 00:14 Фото
«Арсенал» уступил «Ньюкаслу», в матче был автогол
Сегодня, 00:00
Дубль Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Кальяри»
15 мая
«Барселона» обеспечила себе 2-е место. Итоги 37-го тура Ла Лиги
15 мая Фото
«Реал» сыграл вничью с «Кадисом»
15 мая
«Атлетико» упустил победу над «Севильей»
15 мая
Сортировать
Все комментарии
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:18, ред.
Грустный матч, ведь уходит еще одна легенда. Кьеллини настоящий боец. Его будет не хватать. Да и Дибала тоже нравился. Надеялся надолго останется в клубе. Но не срослось. В любом случае спасибо за все и удачи в дальнейшем.
протон
протон
сегодня в 00:09
Спасибо за всё. Легенда Юве и мирового футбола.
Кьел, ты навсегда останешься в памяти болельщиков Юве !!! Боец , воин , трудяга. Образец центрального защитника !
Кьеллини любимейший защитник на ряду с Монтеро! Прощай Легенда!
Я честно говоря вернулся и увидел, что его заменили под бурные овации, думал, что он получил повреждение и прощание получилось скомканным, а вот оно что, символизм в действии. Легенда Ювентуса да и итальянского футбола в целом, и настоящий боец.
Как-то грустно, но это жизнь, спасибо Джорджо за все, жаль что не смог зацепить ЛЧ.
Пока он стоял в защите сердце болелов Юве было спокойнее!! Ну время это такая вещь которую невозможно вернуть.
Кьеллини - Легенда! Три года назад примерно в это же время играл прощальный матч Бардзальи, тоже заменили в начале матча. Через несколько лет такой матч будет и у Бонуччи
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:07
Статистика матча полностью в пользу Лацио.
Кьелини как и Буффон год отыграет в Париже и обратно вернётся в Ювентус играть до 40 лет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:48
Ещё одно доказательство бесполезности тактики Аллегри !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 