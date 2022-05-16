«Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью, Кьеллини попрощался с «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» в матче 37-го тура Серии А (2:2).
За «бьянконери» забили Душан Влахович на 10-й минуте и Альваро Мората на 36-й. У туринцев автоголом отметился Алекс Сандро на 51-й минуте. Счет сравнял Сергей Милинкович-Савич на 90+6-й.
Этот матч стал последней домашней игрой для капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в футболке «бьянконери».
После игры «Юве» идет на 4-м месте (70 очков), «Лацио» расположился на 5-й строчке (63 очка).
Кьел, ты навсегда останешься в памяти болельщиков Юве !!! Боец , воин , трудяга. Образец центрального защитника !
Кьеллини любимейший защитник на ряду с Монтеро! Прощай Легенда!
Я честно говоря вернулся и увидел, что его заменили под бурные овации, думал, что он получил повреждение и прощание получилось скомканным, а вот оно что, символизм в действии. Легенда Ювентуса да и итальянского футбола в целом, и настоящий боец.
Как-то грустно, но это жизнь, спасибо Джорджо за все, жаль что не смог зацепить ЛЧ.
Пока он стоял в защите сердце болелов Юве было спокойнее!! Ну время это такая вещь которую невозможно вернуть.
Кьеллини - Легенда! Три года назад примерно в это же время играл прощальный матч Бардзальи, тоже заменили в начале матча. Через несколько лет такой матч будет и у Бонуччи
Кьел, ты навсегда останешься в памяти болельщиков Юве !!! Боец , воин , трудяга. Образец центрального защитника !
Кьеллини любимейший защитник на ряду с Монтеро! Прощай Легенда!
Я честно говоря вернулся и увидел, что его заменили под бурные овации, думал, что он получил повреждение и прощание получилось скомканным, а вот оно что, символизм в действии. Легенда Ювентуса да и итальянского футбола в целом, и настоящий боец.
Как-то грустно, но это жизнь, спасибо Джорджо за все, жаль что не смог зацепить ЛЧ.
Пока он стоял в защите сердце болелов Юве было спокойнее!! Ну время это такая вещь которую невозможно вернуть.
Кьеллини - Легенда! Три года назад примерно в это же время играл прощальный матч Бардзальи, тоже заменили в начале матча. Через несколько лет такой матч будет и у Бонуччи