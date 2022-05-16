«Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью, Кьеллини попрощался с «Альянц Стэдиум»

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вчера, 23:47

«Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» в матче 37-го тура Серии А (2:2).

За «бьянконери» забили Душан Влахович на 10-й минуте и Альваро Мората на 36-й. У туринцев автоголом отметился Алекс Сандро на 51-й минуте. Счет сравнял Сергей Милинкович-Савич на 90+6-й.

Этот матч стал последней домашней игрой для капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в футболке «бьянконери».

После игры «Юве» идет на 4-м месте (70 очков), «Лацио» расположился на 5-й строчке (63 очка).