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Олич: «ЦСКА купил много хороших игроков. Но на поле этого не видно»

сегодня, 14:07

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможную отставку Алексея Березуцкого с поста главного тренера «армейцев».

Команда купила много хороших игроков. Но на поле этого не видно. Конечно, всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:51
Всё до нельзя просто, они остались сиротами .
В команде нет тренерского штаба !
Твоя отставка была большой ошибкой от руководства клуба.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:48
Наверное не очень хороших игроков купили.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:32
Ивица прав!
makkie
makkie
сегодня в 14:21
Накупили запчастей (новички) к BMW, а машина - Запорощец (Березуцкие).
В итоге выдали несколько матчей на эмоциях, а сейчас, когда они улеглись, видна "работа" братьев.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:11
Тренерский штаб требует обновления
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:09
Ещё никак не сыграются
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