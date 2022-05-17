Олич: «ЦСКА купил много хороших игроков. Но на поле этого не видно»

Экс-игрок ЦСКА прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера «армейцев».

Команда купила много хороших игроков. Но на поле этого не видно. Конечно, всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы.