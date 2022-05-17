Джака: «Если кто-то не готов играть в таком матче, пусть остаётся дома»

Полузащитник «Арсенала» после поражения от «Ньюкасла» (0:2) в резкой форме высказался об игре своей команды.

Трудно что-либо говорить. Мы не заслужили даже выйти на поле. Не знаю по какой причине. Мы действовали не по плану, проигнорировав указания тренера. Наша игра была ужасной. Мы не заслуживаем даже Лигу Европы. С этим непросто смириться. Если кто-то не готов играть в таком матче, пусть остаётся дома. Возраст тут не важен, если ты не уверен – сиди на скамейке или дома. Чтобы выйти и сыграть нужные крепкие нервы.

Это был один из важнейших матчей, нам очень стыдно перед болельщиками. Хотелось бы попросить у них прощения. Мы выглядели ужасно.