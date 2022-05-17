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Джака: «Если кто-то не готов играть в таком матче, пусть остаётся дома»

сегодня, 12:23
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака после поражения от «Ньюкасла» (0:2) в резкой форме высказался об игре своей команды.

Трудно что-либо говорить. Мы не заслужили даже выйти на поле. Не знаю по какой причине. Мы действовали не по плану, проигнорировав указания тренера. Наша игра была ужасной. Мы не заслуживаем даже Лигу Европы. С этим непросто смириться. Если кто-то не готов играть в таком матче, пусть остаётся дома. Возраст тут не важен, если ты не уверен – сиди на скамейке или дома. Чтобы выйти и сыграть нужные крепкие нервы.

Это был один из важнейших матчей, нам очень стыдно перед болельщиками. Хотелось бы попросить у них прощения. Мы выглядели ужасно.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 14:45
он там конкретно на напарников-пацанов гонит?
311
311
сегодня в 14:20
Без конкретных имен 41 в пустоту
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:19
Ахаха, ничего себе албанский баран исполняет. Ему самому по его заявлению тогда в двух третях матчей минимум делать нечего. Ленивая походка и идиотские удаления... Может, получше, чем был пару лет назад, но незначительно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:00
Опозорились конечно по полной
FenixSL
FenixSL
сегодня в 12:36
по делу
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:30
Накипело по ходу
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