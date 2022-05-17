Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Фердинанд недоволен тем, что Роналду не стал кандидатом на приз игроку года

сегодня, 10:50

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не в восторге от непопадания игрока МЮ Криштиану Роналду в список претендентов на звание лучшего игрока АПЛ сезона 2021/22.

Сака попал в список номинантов? Я бы на данный момент его не включал туда. Тем более, когда в этом списке нет Роналду. Не в этом году. Роналду мог бы занять место выше трех или даже четырех игроков в этом списке. Возможно, он бы не победил, однако если рассматривать список кандидатов в целом, то это просто странно.

Он это воспримет как неуважение, однако это послужит мотивацией для него. Он подумает: «Да как вы смеете?» Если это вопрос статистики, то он ответит: «Да я забил больше, чем многие из претендентов, не считая Салаха, о чем вы думаете вообще?»

Все новости
Кьеллини: «Я оставляю „Ювентус“ и сборную в хороших руках»
Сегодня, 09:58
Милинкович-Савич: «Мы очень рады попасть в еврокубки»
Сегодня, 09:44
Каррагер: «Мне надоело говорить одно и то же об „Арсенале“»
Сегодня, 09:30
«Мотивацией была личная гордость». Хау — о победе над «Арсеналом»
Сегодня, 09:08
«Я сильно разочарован». Сака — о матче против «Ньюкасла»
Сегодня, 08:57
Клопп: «Мы не способны участвовать в гонке за Мбаппе»
Сегодня, 08:48
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:13
Не заслужил,это 100% в этом сезоне,скорее Бензема,Мбаппе,Левандовский было бы им честнее приз вручить!!!
Gelious
Gelious
сегодня в 11:10
Согласен. Человек даже без учета возраста вытягивает на себе атаку с тюремщиком и депутатом. Ну и Каванни, который решил, что это скучно не быть травмированным.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:51
На лучшего он явно не тянет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 