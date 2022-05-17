Фердинанд недоволен тем, что Роналду не стал кандидатом на приз игроку года

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» не в восторге от непопадания игрока МЮ в список претендентов на звание лучшего игрока АПЛ сезона 2021/22.

Сака попал в список номинантов? Я бы на данный момент его не включал туда. Тем более, когда в этом списке нет Роналду. Не в этом году. Роналду мог бы занять место выше трех или даже четырех игроков в этом списке. Возможно, он бы не победил, однако если рассматривать список кандидатов в целом, то это просто странно.

Он это воспримет как неуважение, однако это послужит мотивацией для него. Он подумает: «Да как вы смеете?» Если это вопрос статистики, то он ответит: «Да я забил больше, чем многие из претендентов, не считая Салаха, о чем вы думаете вообще?»