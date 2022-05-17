Невилл: «Джака и сам бывал позорищем в последние несколько лет»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал критику игрока «Арсенала» в адрес партнеров по команде после поражения «канониров» в матче с «Ньюкаслом» (0:2).

Кажется, я помню, его слова: «Не можешь играть — сиди дома». Получается, он наезжает на своих одноклубников. Не знаю, кому именно он это говорил, надеюсь, не молодым футболистам. Я так скажу, он и сам порой бывал позорищем в последние несколько лет, когда зарабатывал безрассудные удаления. Но этого он не вспомнил.