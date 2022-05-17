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Невилл: «Джака и сам бывал позорищем в последние несколько лет»

сегодня, 12:33

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал критику игрока «Арсенала» Гранита Джаки в адрес партнеров по команде после поражения «канониров» в матче с «Ньюкаслом» (0:2).

Кажется, я помню, его слова: «Не можешь играть — сиди дома». Получается, он наезжает на своих одноклубников. Не знаю, кому именно он это говорил, надеюсь, не молодым футболистам. Я так скажу, он и сам порой бывал позорищем в последние несколько лет, когда зарабатывал безрассудные удаления. Но этого он не вспомнил.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 14:01
Н да, очень.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 13:34
Ах-хах. Нормально так прилюдно опустил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:29
А Гарри сам не был?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:21
У всех бывают неудачные дни.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:17
Невилл, мочи правду про албанского барана!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 12:36
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