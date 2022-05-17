Кьеллини: «Я оставляю „Ювентус“ и сборную в хороших руках»

Защитник «Ювентуса» высказался по поводу своего ухода из клуба.

Впервые я сыграл за клуб против «Мессины», заменив Павла Недведа. Это стало началом долгого приключения, которое привело меня сюда. Я покидаю команду с радостью и умиротворением, поскольку это взвешенное решение, которое я обдумывал несколько месяцев.

Я всегда хотел уйти на высоком уровне, соответствующем моей карьере, и я смог этого достичь. Это был непростой сезон для «Ювентуса», но я смог показать свой уровень в игре, и это дало мотивацию отойти в сторону и дать дорогу молодым футболистам. Я оставляю «Ювентус» и сборную в хороших руках с замечательными молодыми футболистами, которые готовы трудиться.