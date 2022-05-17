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Кьеллини: «Я оставляю „Ювентус“ и сборную в хороших руках»

сегодня, 09:58

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался по поводу своего ухода из клуба.

Впервые я сыграл за клуб против «Мессины», заменив Павла Недведа. Это стало началом долгого приключения, которое привело меня сюда. Я покидаю команду с радостью и умиротворением, поскольку это взвешенное решение, которое я обдумывал несколько месяцев.

Я всегда хотел уйти на высоком уровне, соответствующем моей карьере, и я смог этого достичь. Это был непростой сезон для «Ювентуса», но я смог показать свой уровень в игре, и это дало мотивацию отойти в сторону и дать дорогу молодым футболистам. Я оставляю «Ювентус» и сборную в хороших руках с замечательными молодыми футболистами, которые готовы трудиться.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:54
Эх, всегда грустно, когда уходит легенда! Чемпион мира в составе золотой Италии 2006 под руководством Марчелло Липпи. Несгибаемый и железный защитник, без которого уже трудно представить Юве и сборную Италии. Жаль, что так сборная пролетела мимо 2-х подряд ЧМ, где Джорджо должен был сыграть и ЛЧ так и не покорилась великому защитнику. Ну у него есть масса других причин гордиться своей великолепной карьерой и отношением к своему любимому делу. До свидания, Джорджо Кьеллини и спасибо за всё! Надеюсь, ты останешься в большом футболе и станешь таким же выдающимся тренером, каким был выдающимся игроком.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:49
Не лучшие времена сейчас у Ювентуса
ОПС
ОПС
сегодня в 10:37
Ну и ладно.
drug01
drug01
сегодня в 10:24
Это очень важно
Aleks365
Aleks365
сегодня в 10:11
Преданый игрок Ювентуса,жаль что время подошло уходить,Кьелини ты супер игрок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:03
Надеюсь на это...
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