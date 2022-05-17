Милинкович-Савич: «Мы очень рады попасть в еврокубки»

Игрок «Лацио» поделился мнением о ничьей в матче своей команды с «Ювентусом» (2:2).

Я очень рад, что смог забить, ибо этот гол помог нам выйти в Лигу Европы. Мы можем радоваться такому результату, ведь начали этот сезон не лучшим образом. Наш тренер помог мне улучшить свою игру по ряду показателей. Я смог забить 11 голов и сделать 11 голевых передач, да, пожалуй, это мой лучший сезон. Что нам нужно в следующем году? Несколько футболистов, чтобы претендовать на Лигу чемпионов.