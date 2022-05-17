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Милинкович-Савич: «Мы очень рады попасть в еврокубки»

сегодня, 09:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Игрок «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился мнением о ничьей в матче своей команды с «Ювентусом» (2:2).

Я очень рад, что смог забить, ибо этот гол помог нам выйти в Лигу Европы. Мы можем радоваться такому результату, ведь начали этот сезон не лучшим образом. Наш тренер помог мне улучшить свою игру по ряду показателей. Я смог забить 11 голов и сделать 11 голевых передач, да, пожалуй, это мой лучший сезон. Что нам нужно в следующем году? Несколько футболистов, чтобы претендовать на Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:58
Ну и ладненько.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:52
Для Лацио ничья в радость.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:20
Это хорошо!
1 984
1 984
сегодня в 09:46
Удачного выступления в ЕК.
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