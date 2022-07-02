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«Монца» нацелилась на Икарди и Дибалу

02 июля 2022, 06:01

Дебютант Серии А «Монца» собирается взорвать итальянский трансферный рынок. Адриано Галлиани связался с Вандой Нарой, чтобы подписать Мауро Икарди.

Клуб Галлиани и Сильвио Берлускони надеется, что в последние дни трансферного рынка, если Икарди не найдет других решений, ПСЖ будет готов отдать его в аренду в «Монцу».

Мечта Берлускони и Галлиани — создать пару Мауро Икарди — Пауло Дибала. В пятницу Галлиани связался с агентом Дибалы, дав понять, что «Монца» интересуется аргентинцем.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
02 июля 2022 в 12:48
Как болельщик Милана, буду топить за Монцу, независимо, кого она подпишет или не подпишет))
monah-10
monah-10
02 июля 2022 в 07:18
Мини Милан в серии А.
A.S.A
A.S.A
02 июля 2022 в 06:25
"Старики разбойники" хотят сделать Монцию клуб, с которым многим придется считаться! Клуб уже подписал опытного защитника Раноккиа, а так же молодого талантливого защитника Карбони, была информация, что хотят взять в аренду Сенси из Интера, и свободного агента Ачерби! сейчас вот хотят усилить атаку такими знатными игроками Икарди и Дибала....!!!
Мне кажется, Мауро вполне могут подписать, т.к ПСЖ он особо и не нужен, а спроса на него нет, а вот с Дибалой скорее всего ничего не выйдет. На него притендуют Интер и Милан, клубы играющие в ЛЧ и ведущие борьбу за победу во всех турнирах Италии. Так что тут скорее всего Монца пролетает....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
02 июля 2022 в 06:09
Планы амбициозные, посмотрим.
1 984
1 984
02 июля 2022 в 06:06
Надо договариваться.
Гость
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