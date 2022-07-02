«Монца» нацелилась на Икарди и Дибалу

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02 июля 2022, 06:01

Дебютант Серии А «Монца» собирается взорвать итальянский трансферный рынок. связался с Вандой Нарой, чтобы подписать .

Клуб Галлиани и надеется, что в последние дни трансферного рынка, если Икарди не найдет других решений, ПСЖ будет готов отдать его в аренду в «Монцу».

Мечта Берлускони и Галлиани — создать пару Мауро Икарди — . В пятницу Галлиани связался с агентом Дибалы, дав понять, что «Монца» интересуется аргентинцем.