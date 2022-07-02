«Монца» нацелилась на Икарди и Дибалу

Дебютант Серии А «Монца» собирается взорвать итальянский трансферный рынок. Адриано Галлиани связался с Вандой Нарой, чтобы подписать Мауро Икарди.
Клуб Галлиани и Сильвио Берлускони надеется, что в последние дни трансферного рынка, если Икарди не найдет других решений, ПСЖ будет готов отдать его в аренду в «Монцу».
Мечта Берлускони и Галлиани — создать пару Мауро Икарди — Пауло Дибала. В пятницу Галлиани связался с агентом Дибалы, дав понять, что «Монца» интересуется аргентинцем.
Мне кажется, Мауро вполне могут подписать, т.к ПСЖ он особо и не нужен, а спроса на него нет, а вот с Дибалой скорее всего ничего не выйдет. На него притендуют Интер и Милан, клубы играющие в ЛЧ и ведущие борьбу за победу во всех турнирах Италии. Так что тут скорее всего Монца пролетает....
Мне кажется, Мауро вполне могут подписать, т.к ПСЖ он особо и не нужен, а спроса на него нет, а вот с Дибалой скорее всего ничего не выйдет. На него притендуют Интер и Милан, клубы играющие в ЛЧ и ведущие борьбу за победу во всех турнирах Италии. Так что тут скорее всего Монца пролетает....