Президент «Урала»: «Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола»

Президент «Урала» Григорий Иванов положительно относится к идее проведения Кубка РПЛ .

Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола, если принесет коммерческую выгоду. Если будет так, то я за. А если это будет турнир ради того, чтобы играть лишние матчи и тратить лишние деньги, то смысла нет и мы будем против.

Я в принципе за расширение лиги до 18 команд и за то, чтобы Кубок России по-другому проводился. Но если Кубок Лиги будет приносить какие-то дивиденды клубам, то мы будем за. В том числе потому, что молодые футболисты могут получить практику в таком турнире. Самое главное, чтобы клубы смогли заработать, тогда в этом будет смысл, и я поддержу.