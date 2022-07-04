Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Президент «Урала»: «Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола»

04 июля 2022, 12:36

Президент «Урала» Григорий Иванов положительно относится к идее проведения Кубка РПЛ.

Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола, если принесет коммерческую выгоду. Если будет так, то я за. А если это будет турнир ради того, чтобы играть лишние матчи и тратить лишние деньги, то смысла нет и мы будем против.

Я в принципе за расширение лиги до 18 команд и за то, чтобы Кубок России по-другому проводился. Но если Кубок Лиги будет приносить какие-то дивиденды клубам, то мы будем за. В том числе потому, что молодые футболисты могут получить практику в таком турнире. Самое главное, чтобы клубы смогли заработать, тогда в этом будет смысл, и я поддержу.

Ранее стала известна возможная формула проведения турнира.

Все новости
Чернов: «Посвящаю победу над „Краснодаром“ своей маме»
Сегодня, 08:09
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Все комментарии
Bensurr
Bensurr
04 июля в 15:11
Кубок Лиги в России это бред
stanichnik
stanichnik
04 июля в 13:06
Футбольные турниры проводятся прежде всего для зрителей и чем их больше тем лучше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 12:38
Всё в пользу,если играют!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 