Ротенберг: «Низкий поклон Галицкому за то, что он развивает футбол»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг отметил вклад владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в российский футбол и высказался о конкуренции академий на юге России.

Мы ни с кем не конкурируем, мы развиваемся по своему пути. Он молодец, что создал школу, академию. Низкий поклон ему за то, что он развивает футбол и детский спорт. Это очень здорово. Но мы идем своим путем, у меня есть свое видение, и я стараюсь ему следовать.