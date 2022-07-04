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Ротенберг: «Низкий поклон Галицкому за то, что он развивает футбол»

04 июля 2022, 08:42

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг отметил вклад владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в российский футбол и высказался о конкуренции академий на юге России.

Мы ни с кем не конкурируем, мы развиваемся по своему пути. Он молодец, что создал школу, академию. Низкий поклон ему за то, что он развивает футбол и детский спорт. Это очень здорово. Но мы идем своим путем, у меня есть свое видение, и я стараюсь ему следовать.

Ранее сообщалось, что Галицкий получит премию от РФС.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
04 июля в 20:50
Пожелаем краснодарской молодежи успехов в этом сезоне, академия растет и надеюсь порадует и владельца и болельщиков.
Bensurr
Bensurr
04 июля в 15:15
Галицкий многое сделал для Рфпл
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ravshan878 (раскрыть)
04 июля в 14:17
Человек отличный Сергей. Такой парк и стадион для города построил, на свои.
Ravshan878
Ravshan878 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 июля в 12:45
Спасибо за подсказку уважаемый.
Они очень скромный и не высокомерный.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ravshan878 (раскрыть)
04 июля в 11:00
Дорогой, не надо обижать хорошего человека. Он не миллионер, а миллиардер. А это две большие разницы.
sir_Alex
sir_Alex ответ Знатог (раскрыть)
04 июля в 10:44
Арутюнян.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 10:43
Поклон Ротенберга дорогого стОит 😉
Знатог
Знатог
04 июля в 10:33
А как фамилия у Галицкого?
ОПС
ОПС
04 июля в 10:09
Молодец! Не вкладывает деньги в какую то англию, францию. А в свое. Это достойно уважения
Ravshan878
Ravshan878
04 июля в 09:48
Галицкий очень умный и добрый миллионер Русси.
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 09:36
Хоть кто-то о чем то нормально думает.
memphis
memphis
04 июля в 09:20
У меня есть план надёжный как швейцарские часы....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 09:09
Хоть один из олигархов поблагодарил Галицкого.
shlomo2
shlomo2
04 июля в 08:56
Хорошо сказал и очень во время
mjhpxavdy99m
mjhpxavdy99m
04 июля в 08:44
Как-то неискренне звучит
Гость
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