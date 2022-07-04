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Гаранин: «„Сочи“ — из тех предложений, от которых не отказываются»

04 июля 2022, 11:55

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о своем назначении в клуб из Краснодарского края.

Когда принял предложение возглавить команду, начал с изучения футболистов. Смотрели InStat, Wyscout. В «Енисее», куда пришел зимой, было больше времени на ознакомление, с «Сочи» все развивалось очень быстро и в какой-то степени неожиданно. Паузы до первой тренировки не представилось, пришлось многое усваивать на ходу.

Первым мне позвонил заместитель генерального директора по развитию Андрей Орлов. Предложил встретиться, пообщаться. Встреча состоялась, высказались, услышали друг друга. Хотя и до этого понимал: «Сочи» — из тех предложений, от которых не отказываются.

Жесткой конкретики по вопросу турнирных задач поставлено не было, но ясно, что клуб, занявший второе место, не хочет сдавать позиции. Прекрасно понимаю амбиции Бориса Романовича и футболистов. Разговариваю с ними и вижу: у команды нет синдрома достигнутой цели, игрокам хочется большего. Когда Кассьерра, перешедший в «Зенит», приехал на нашу тренировку в Питере, то пожелал снова занять второе место. С намеком на то, кто займет первое. Услышал от бывших партнеров: «Тоже желаем тебе занять второе место. После нас».

Ранее сообщалось, что официально сочинцами будет руководить другой специалист.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 12:27
Есть шанс себя проявить.
Futurista
Futurista
04 июля в 12:26
В Гаграх тоже неплохо)...
STVA 1
STVA 1
04 июля в 12:11
Посмотрим на тебя в Сочи
5qy5msr4q4cg
5qy5msr4q4cg
04 июля в 12:03
Желаем удачи!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
04 июля в 12:03
Дежурные слова. Если бы клуб не хотел сдавать позиции, он не продал бы основного форварда за 4.5 миллиона евро и не вел бы переговоры о продаже основного защитника, учитывая владельца-миллиардера и вообще один из самых влиятельных, а, возможно, самый влиятельный семейный клан страны.
Василий 50
Василий 50
04 июля в 11:57
Как быстренько он возвысился
usx6y8vs2vx6
usx6y8vs2vx6
04 июля в 11:55
Ну ещё бы
Гость
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