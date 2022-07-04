Гаранин: «„Сочи“ — из тех предложений, от которых не отказываются»

Главный тренер «Сочи» рассказал о своем назначении в клуб из Краснодарского края.

Когда принял предложение возглавить команду, начал с изучения футболистов. Смотрели InStat, Wyscout. В «Енисее», куда пришел зимой, было больше времени на ознакомление, с «Сочи» все развивалось очень быстро и в какой-то степени неожиданно. Паузы до первой тренировки не представилось, пришлось многое усваивать на ходу.

Первым мне позвонил заместитель генерального директора по развитию Андрей Орлов. Предложил встретиться, пообщаться. Встреча состоялась, высказались, услышали друг друга. Хотя и до этого понимал: «Сочи» — из тех предложений, от которых не отказываются.

Жесткой конкретики по вопросу турнирных задач поставлено не было, но ясно, что клуб, занявший второе место, не хочет сдавать позиции. Прекрасно понимаю амбиции Бориса Романовича и футболистов. Разговариваю с ними и вижу: у команды нет синдрома достигнутой цели, игрокам хочется большего. Когда Кассьерра, перешедший в «Зенит», приехал на нашу тренировку в Питере, то пожелал снова занять второе место. С намеком на то, кто займет первое. Услышал от бывших партнеров: «Тоже желаем тебе занять второе место. После нас».