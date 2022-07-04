Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кечинов: «Тиль — неудачное приобретение. Парень был толковым»

04 июля 2022, 10:57

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Гуса Тиля из команды.

Тиль — неудачное приобретение. Парень был толковым. В голландском клубе, где он играл, выглядел очень прилично: забивал голы, хорошо играл, приглашался в национальную сборную. Надо было ему побольше доверять.

У него были яркие матчи в «Спартаке», оставил приятное впечатление. Потом что-то произошло, его перестали ставить, и он начал затихать. Тиль мастеровитый футболист. Что касается того, за сколько покупали и за сколько продают, то не угадали. Неудачное вложение.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
04 июля в 12:52
Есть игроки, которые чувствуют себя как рыба в воде лишь в определенной среде.
Похоже, Гус Тиль из этой породы. Прекрасно играет в Голландии, а в других чемпионатах проваливается. Хотя в Спартаке ему просто дали мало шансов. Вернее, брали под одну схему, а в итоге смена тренера и схемы, и Гус оказался в ней лишним.
ДСА
ДСА
04 июля в 12:26
Это очередной прокол Спартака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 11:42
До Спартака многие были толковыми, даже Кокорин...
galem72
galem72
04 июля в 11:21
"...в голландском клубе, где он играл, выглядел очень прилично: забивал голы..."

Так Спартак и не играл как "голландский" клуб. При атакующем футе, думаю, Гус смог бы проявить себя в рпл.
78yw3xf8jqkb
78yw3xf8jqkb
04 июля в 10:57
Так оно и есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 