Кечинов: «Тиль — неудачное приобретение. Парень был толковым»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном уходе полузащитника из команды.

Тиль — неудачное приобретение. Парень был толковым. В голландском клубе, где он играл, выглядел очень прилично: забивал голы, хорошо играл, приглашался в национальную сборную. Надо было ему побольше доверять.

У него были яркие матчи в «Спартаке», оставил приятное впечатление. Потом что-то произошло, его перестали ставить, и он начал затихать. Тиль мастеровитый футболист. Что касается того, за сколько покупали и за сколько продают, то не угадали. Неудачное вложение.