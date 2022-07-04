Кечинов: «Тиль — неудачное приобретение. Парень был толковым»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Гуса Тиля из команды.
Тиль — неудачное приобретение. Парень был толковым. В голландском клубе, где он играл, выглядел очень прилично: забивал голы, хорошо играл, приглашался в национальную сборную. Надо было ему побольше доверять.
У него были яркие матчи в «Спартаке», оставил приятное впечатление. Потом что-то произошло, его перестали ставить, и он начал затихать. Тиль мастеровитый футболист. Что касается того, за сколько покупали и за сколько продают, то не угадали. Неудачное вложение.
Похоже, Гус Тиль из этой породы. Прекрасно играет в Голландии, а в других чемпионатах проваливается. Хотя в Спартаке ему просто дали мало шансов. Вернее, брали под одну схему, а в итоге смена тренера и схемы, и Гус оказался в ней лишним.
Похоже, Гус Тиль из этой породы. Прекрасно играет в Голландии, а в других чемпионатах проваливается. Хотя в Спартаке ему просто дали мало шансов. Вернее, брали под одну схему, а в итоге смена тренера и схемы, и Гус оказался в ней лишним.
Так Спартак и не играл как "голландский" клуб. При атакующем футе, думаю, Гус смог бы проявить себя в рпл.
Так Спартак и не играл как "голландский" клуб. При атакующем футе, думаю, Гус смог бы проявить себя в рпл.