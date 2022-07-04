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Баженов — о продаже Тиля: «Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего»

04 июля 2022, 00:46

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ.

Если в нашей ситуации хоть за какие-то деньги продадут — уже хорошо. Я, конечно, сейчас утрирую, но игрок может до такой степени прекращать контракт официально, что потом просто свободным агентом уйдёт. Если вся эта ситуация с нами надолго, то это выгодная сделка. Если через год всё отменят, то не самая выгодная.

У «Спартака» нет никаких сил удержать Тиля — легионерам же законодательно разрешили приостанавливать контракт. Складывается ощущение, что после 30 июня — установленного сроком ФИФА — иностранец скажет, что обстоятельства, а ему снова пойдут навстречу. Не удивлюсь, если через месяц ещё кто-то скажет о приостановке контракта — и ФИФА одобрит заявку. Что с этим делать — не знаю. Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июля в 11:46
не нужен он в Спартаке,ныть по натуре,в Германии тоже не смог заиграть,"тепличный" футболист
ДСА
ДСА
04 июля в 10:03
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 08:21
Никита судит по себе, молодец! 😉
277djv54wmvr
277djv54wmvr
04 июля в 08:01
Точные слова
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
04 июля в 07:48
Полностью согласен.
shlomo
shlomo
04 июля в 07:46
Непонятки в Спартаке продолжаются
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 07:09
Спартак всегда покупает за дороже а потом продаёт в 2-3 раза дешевле, богатеньких не понять.
sv_1969
sv_1969
04 июля в 05:59
Продали и забыли
112910415
112910415
04 июля в 05:15
хотя бы синица в руках
Василий 50
Василий 50
04 июля в 04:25
Нужно развивать наш футбол
5tyd57ek9ruy
5tyd57ek9ruy
04 июля в 04:24
Баженова продвигают в эксперты
Strashniy
Strashniy
04 июля в 04:21
А еще лучше не брать Тилей вообще.
6ehvp62tvunf
6ehvp62tvunf
04 июля в 03:01
Тут он прав
ABir
ABir
04 июля в 02:04
Избавились от не нужного, и какие-то деньги получили. Жаль, что его вообще брали в Спартак.
STVA 1
STVA 1
04 июля в 01:56
Хоть что-то взяли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 01:17
С ним можно согласиться...
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 00:49
Они и сейчас не заплатят
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