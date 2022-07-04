Баженов — о продаже Тиля: «Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего»

Бывший футболист «Спартака» высказался о возможном переходе полузащитника в ПСВ .

Если в нашей ситуации хоть за какие-то деньги продадут — уже хорошо. Я, конечно, сейчас утрирую, но игрок может до такой степени прекращать контракт официально, что потом просто свободным агентом уйдёт. Если вся эта ситуация с нами надолго, то это выгодная сделка. Если через год всё отменят, то не самая выгодная.