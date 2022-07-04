Агент Тюкавина: «В ближайшем сезоне Константин точно никуда не уйдёт»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы футболиста «Динамо» , рассказал о ближайшем будущем своего клиента.

Сохраняются ли предложения от других клубов РПЛ ? Нет. Сейчас можно что угодно говорить. В «Динамо» новый тренер, Константин готовится к сезону. Были ли запросы от других команд? До он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать. Я говорил, что мы хотим еще как минимум сезон отыграть в «Динамо». В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет.