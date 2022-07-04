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Агент Тюкавина: «В ближайшем сезоне Константин точно никуда не уйдёт»

04 июля 2022, 09:30

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о ближайшем будущем своего клиента.

Сохраняются ли предложения от других клубов РПЛ? Нет. Сейчас можно что угодно говорить. В «Динамо» новый тренер, Константин готовится к сезону. Были ли запросы от других команд? До он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать. Я говорил, что мы хотим еще как минимум сезон отыграть в «Динамо». В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 июля в 12:12
всё спокойно, можно работать
Devjatiy
Devjatiy
04 июля в 11:10
А кому он такой нужен, кроме второй половины таблицы?
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 11:08
Зенит позовет и уйдет !
stanichnik
stanichnik
04 июля в 10:54
В РПЛ нигде лучше условия не предложат, а в Европе наших сейчас не жалуют.
Бонжорно
Бонжорно
04 июля в 10:27
переоцененный игрок, не думаю что он сможет сильно прибавть в будующем
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 10:24
Некуда бежать 😉
STVA 1
STVA 1
04 июля в 10:07
Надо прибавлять
drug01
drug01
04 июля в 10:02
Это очень важно!!!
Capral
Capral
04 июля в 10:01
За два года работы шварца в Динамо, молодые футболисты не развивались, а только деквалифицировались- Тюкавин, Захарян, Фомин и др. Посмотрим, что новый тренер покажет.....
Zenit_84
Zenit_84
04 июля в 09:56
Всякое может быть
ABir
ABir
04 июля в 09:53
Эти агенты и соврут, не дорого возьмут. Лишь бы лишних деньжат срубить за свое посредничество.
ОПС
ОПС
04 июля в 09:42
И это хорошо. Пусть шлифует свое мастерство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 09:32, ред.
Это хорошо для Динамо...
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