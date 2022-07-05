Мозес и Николсон приступили к тренировкам со «Спартаком»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон вернулись в расположение клуба. В ближайшее время к команде должен присоединиться Кристофер Мартинс.
«Спартак» готовится к старту сезона на базе около «Открытие Банк Арены». Уже в эту субботу наша команда сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита» в матче за Суперкубок России.
К команде присоединились Виктор Мозес и Шамар Николсон. Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную. Кроме того, с красно-белыми тренируется Остон Урунов, который вернулся из аренды в «Уфе».
Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем. При этом люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы. Уже в скором времени мы ждем возвращения Кристофера в Москву.
Шалунишка Мозес, заставил поволноваться)
Шалунишка Мозес, заставил поволноваться)
не понравилось что-то все можно приостанавливать если в европе спрос есть...
не понравилось что-то все можно приостанавливать если в европе спрос есть...
Осталось дождаться Мартинса и можно начинать.
Собственно, все легионеры с прошлого сезона (кроме Жиго) в строю. В подвешенном состоянии разве что Мозес, но наверное он тоже останется.
Осталось дождаться Мартинса и можно начинать.
Собственно, все легионеры с прошлого сезона (кроме Жиго) в строю. В подвешенном состоянии разве что Мозес, но наверное он тоже останется.