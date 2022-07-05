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Мозес и Николсон приступили к тренировкам со «Спартаком»

05 июля 2022, 14:53

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон вернулись в расположение клуба. В ближайшее время к команде должен присоединиться Кристофер Мартинс.

«Спартак» готовится к старту сезона на базе около «Открытие Банк Арены». Уже в эту субботу наша команда сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита» в матче за Суперкубок России.

К команде присоединились Виктор Мозес и Шамар Николсон. Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную. Кроме того, с красно-белыми тренируется Остон Урунов, который вернулся из аренды в «Уфе».

Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем. При этом люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы. Уже в скором времени мы ждем возвращения Кристофера в Москву.

Мозес и Николсон приступили к тренировкам со «Спартаком»

Мозес и Николсон приступили к тренировкам со «Спартаком»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 18:23
Приятные новости!

Шалунишка Мозес, заставил поволноваться)
112910415
112910415
05 июля в 17:05
жизнь продолжается !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 16:37
Негров угомонила зарема.
ZIBO rock
ZIBO rock
05 июля в 15:53
Путин007
Путин007
05 июля в 15:49
ТА сейчас тренируются и не собираются не куда ..а завтра приостановили контракт...так со всеми легами сейчас))...

не понравилось что-то все можно приостанавливать если в европе спрос есть...
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 15:45
Настоящие Спартачи !
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 июля в 15:43
Ну все Зениту капец
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 15:39
Хорошая новость, пригодятся
makkie
makkie
05 июля в 15:36
Прекрасные новости.

Осталось дождаться Мартинса и можно начинать.
Собственно, все легионеры с прошлого сезона (кроме Жиго) в строю. В подвешенном состоянии разве что Мозес, но наверное он тоже останется.
протон
протон
05 июля в 15:23
Чуть поздновато, конечно, но и на этом спасибо)
stanichnik
stanichnik
05 июля в 15:18
Мозеса следует наказать за "самоволку", чтобы другим неповадно было.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 15:07
Почему Шамар не в футболке Урала??
1 984
1 984
05 июля в 14:54
Это хорошо.
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