Мозес и Николсон приступили к тренировкам со «Спартаком»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник и нападающий вернулись в расположение клуба. В ближайшее время к команде должен присоединиться .

«Спартак» готовится к старту сезона на базе около «Открытие Банк Арены». Уже в эту субботу наша команда сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита» в матче за Суперкубок России.

К команде присоединились Виктор Мозес и Шамар Николсон. Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную. Кроме того, с красно-белыми тренируется Остон Урунов, который вернулся из аренды в «Уфе».

Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем. При этом люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы. Уже в скором времени мы ждем возвращения Кристофера в Москву.