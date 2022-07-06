Оздоев: «Дзюба заслуживал новый контракт с „Зенитом“» .

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об уходе из питерского клуба нападающего Артема Дзюбы.
Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контракт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке.
Что имеем мы в данном предложении? Умение принять навесной мяч, оттеснить соперника и пробить по воротам? С учетом уровня игр РПЛ и лояльности судейской свирели это не критерии по которым берут "с руками и ногами".
Немаловажна и репутация игрока... Никто не хочет дополнительных проблем в "раздевалке"...
Исходя из сугубо личных (возможно и не безошибочных ) выводов имеющийся, футбольный уровень клиента сгодиться для российского ФНЛ...
Былые заслуги пойдут в портфолио для административной, тренерской, рекламной и т.д. практики, но не игровой.
Что имеем мы в данном предложении? Умение принять навесной мяч, оттеснить соперника и пробить по воротам? С учетом уровня игр РПЛ и лояльности судейской свирели это не критерии по которым берут "с руками и ногами".
Немаловажна и репутация игрока... Никто не хочет дополнительных проблем в "раздевалке"...
Исходя из сугубо личных (возможно и не безошибочных ) выводов имеющийся, футбольный уровень клиента сгодиться для российского ФНЛ...
Былые заслуги пойдут в портфолио для административной, тренерской, рекламной и т.д. практики, но не игровой.