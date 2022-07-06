Оздоев: «Дзюба заслуживал новый контракт с „Зенитом“» .

Бывший полузащитник «Зенита» высказался об уходе из питерского клуба нападающего .

Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контракт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке.