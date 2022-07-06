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Оздоев: «Дзюба заслуживал новый контракт с „Зенитом“»

06 июля 2022, 11:06

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об уходе из питерского клуба нападающего Артема Дзюбы.

Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контракт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 14:32
Надо равняться на тактику и стратегию футбола ведущих клубов мира. Барражирующая неспешной походкой одинокая звезда, около штрафной площади соперника и ожидающая мяча на блюдечке с голубой каемочкой, это ушедший, вчерашний, пасмурный день... Сейчас такую роскошь на поле не могут себе позволить и Мега светилы типа Роналду, Неймара, Месси, Салаха и т.д. Все пашут....
Что имеем мы в данном предложении? Умение принять навесной мяч, оттеснить соперника и пробить по воротам? С учетом уровня игр РПЛ и лояльности судейской свирели это не критерии по которым берут "с руками и ногами".
Немаловажна и репутация игрока... Никто не хочет дополнительных проблем в "раздевалке"...
Исходя из сугубо личных (возможно и не безошибочных ) выводов имеющийся, футбольный уровень клиента сгодиться для российского ФНЛ...
Былые заслуги пойдут в портфолио для административной, тренерской, рекламной и т.д. практики, но не игровой.
ermak6848
ermak6848
06 июля в 12:07
Это частное мнение
Тёма своё сделал - Тёма свободен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
06 июля в 12:07, ред.
Да он и сам сейчас в шоке. Судя по всему, Рукаку ожидал, что, как только он уйдет, за дверью квартиры сразу появится очередь из спортивных директоров с многомиллионодолларовыми контрактами, которые будут драться за голубого льва, но, оказалось, что раздевалочный шалун для них как Неуловимый Джо - нафиг не нужен)
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 11:51
Он уже отработанный материал
Остапчук 67
Остапчук 67
06 июля в 11:22
Уровню Зенита Дзюба точно соответствует
Futurista
Futurista
06 июля в 11:21
Дзюба явно переборщил с перфомансами...надо было быть таким же пресным травоедом как Семак...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 июля в 11:20
Семак просто тряпка
Василий 50
Василий 50
06 июля в 11:19
Не совсем корректно это рассказывать сейчас
Ironigor
Ironigor
06 июля в 11:18
Оздоев: «Дзюба заслуживал новый контракт с „Зенитом“» .
u2zdxfxf6bae
u2zdxfxf6bae
06 июля в 11:18
А что же ты молчал раньше?
STVA 1
STVA 1
06 июля в 11:15
Это ты так думаешь
PATRIOT1965
PATRIOT1965
06 июля в 11:11
Заслуживал Мага, но не с такой зарплатой.
Ironigor
Ironigor
06 июля в 11:07
Он заслужил новые силиконовые перчатки !))
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