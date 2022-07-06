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Бояринцев: «Из „Спартака“ за чемпионство готов бороться только Джикия»

06 июля 2022, 09:35

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о том, кто из костяка «красно-белых» готов стать частью будущей чемпионской команды.

Буду банален, но я вижу только Джикию пока. Он может потащить за собой, на него можно точно делать ставку. Но он один, а таких игроков должно быть 3-4. Может, кто-то прибавит еще, заматереет и проявит себя, посмотрим.

Но, например, в атаке лидеров вообще не вижу. Есть Соболев, да, что-то может, но нет стабильности, которой бы хотелось, поэтому он даже не всегда играет в основном составе.

Пока не вижу, что этот состав будет бороться за чемпионство. Ну, это очень сложно. Хотя есть подвижки — взяли Зиньковского. Супертрансфер! Очень хорошо, что такие игроки появляются, надо таких еще искать. Понятно, что с «Зенитом» тяжело тягаться в финансовом плане, но можно находить интересных молодых ребят. Приобретение Зиньковского внушает надежду в атаку «Спартака».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
06 июля в 13:13
А кому легко, кроме Зенита?
ДСА
ДСА
06 июля в 12:56
В этом сезоне Спартаку опять будет нелегко.
makkie
makkie
06 июля в 12:42
У Спартака очень молодой состав сейчас.
Если в чемпионском сезоне погоду делали Ребров, Боккетти, Промес, Фернандо, Ещенко, то сейчас на первую роль выходят Хлусевич, Пруцев, Умяров, Соболев - лидерами здесь и сейчас их не назовёшь. Нужно время чтобы окрепнуть и обрести стабильность.

Да и чемпион в новом сезоне и так известен. Иного расклада в РФС не допустят.
Валерыч
Валерыч
06 июля в 10:44
Джикии тоже надо прибавлять...
До полной готовности.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 июля в 10:31
Вся надежда на Шамара
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 09:52
Не прав Денис, ещё есть заремочка.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 09:48
Приподнял Джикию
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 09:39
Будем смотреть в БинокЛя!)
stanichnik
stanichnik
06 июля в 09:39
А как же Промес и другие игроки из чемпионского состава?
59xbhunz82uu
59xbhunz82uu
06 июля в 09:37
Так оно и есть
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