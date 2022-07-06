Бояринцев: «Из „Спартака“ за чемпионство готов бороться только Джикия»

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос о том, кто из костяка «красно-белых» готов стать частью будущей чемпионской команды.

Буду банален, но я вижу только Джикию пока. Он может потащить за собой, на него можно точно делать ставку. Но он один, а таких игроков должно быть 3-4. Может, кто-то прибавит еще, заматереет и проявит себя, посмотрим.

Но, например, в атаке лидеров вообще не вижу. Есть Соболев, да, что-то может, но нет стабильности, которой бы хотелось, поэтому он даже не всегда играет в основном составе.

Пока не вижу, что этот состав будет бороться за чемпионство. Ну, это очень сложно. Хотя есть подвижки — взяли Зиньковского. Супертрансфер! Очень хорошо, что такие игроки появляются, надо таких еще искать. Понятно, что с «Зенитом» тяжело тягаться в финансовом плане, но можно находить интересных молодых ребят. Приобретение Зиньковского внушает надежду в атаку «Спартака».