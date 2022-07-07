Наумов: «Вся трансферная деятельность „Локомотива“ выглядит странно»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о селекции клуба.

Если Баринова продадут «Динамо» или кому-то еще из конкурентов, то это катастрофа. Если в Европу, то это еще как-то можно понять, хотя вопрос, насколько финансово выгодно все получится для клуба.

Вся трансферная деятельность «Локо» в последний год выглядит странно. Я думал, что они после санкций чуть притормозят и начнут жить по средствам, но нет, продолжается какой-то хаотичный набор игроков.

И при этом отдаются в другие клубы Рыбчинский и Сильянов (в аренду в «Пари НН» и «Ростов» соответственно), хотя их можно было бы наигрывать на будущее, если хотите развивать своих и повышать их цену. Но слова расходятся с делами.

«Локо» перестал быть претендентом на чемпионство, но при этом аналог «Лейпцига» с доходами от трансферов тоже что-то не просматривается.