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Наумов: «Вся трансферная деятельность „Локомотива“ выглядит странно»

07 июля 2022, 08:25

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о селекции клуба.

Если Баринова продадут «Динамо» или кому-то еще из конкурентов, то это катастрофа. Если в Европу, то это еще как-то можно понять, хотя вопрос, насколько финансово выгодно все получится для клуба.

Вся трансферная деятельность «Локо» в последний год выглядит странно. Я думал, что они после санкций чуть притормозят и начнут жить по средствам, но нет, продолжается какой-то хаотичный набор игроков.

И при этом отдаются в другие клубы Рыбчинский и Сильянов (в аренду в «Пари НН» и «Ростов» соответственно), хотя их можно было бы наигрывать на будущее, если хотите развивать своих и повышать их цену. Но слова расходятся с делами.

«Локо» перестал быть претендентом на чемпионство, но при этом аналог «Лейпцига» с доходами от трансферов тоже что-то не просматривается.

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Все комментарии
протон
протон
07 июля в 17:55
Сильянова можно и нужно было оставлять, а вот Рыбчинского правильно сделали, что в аренду отдали. В Нижнем он скорее всего будет железно основным игроком и если он в состоянии прибавить, то сделает это там и вернётся в Локо сильнее. У нас же он лавочник, что явно вредит его карьере. Но об этом всём не Наумову рассуждать, конечно. Трансферы, которые были при его руководстве - мрак.
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov
07 июля в 11:32
Рыбчинский худший игрок двух последних сезонов, какие вопросы? Сильянов проиграл конкуренцию
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov
07 июля в 11:30
Постоянные комментарии о плохом руководстве локо выглядят странно. человек сам ничего не добился на посту, больше 10 лет на пенсии, и сейчас строит из себя эксперта. Какие трансферы Локо выглядят странно? Изидор который был лучшим игроком месяца? Кухта, который лидер сборной Чехии? Керк, который лучший по дриблингу и продвижению мяча, забивает в важных матчах? Тикнизян, который лучший игрок команды в последнем месяце? Бека? Все причем молодые с низкими зарплатами. Поэтому только глупый может поддакивать наумову (другу совы).
112910415
112910415
07 июля в 10:33
какие-то другие задачи ... )
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 09:41
Скоро увидим результат.
shlomo
shlomo
07 июля в 09:12
А для кого то это нормально...:)))
p46v5u2zs8eu
p46v5u2zs8eu
07 июля в 08:39
Как и раньше было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 08:30
Просто отмывает деньги...
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