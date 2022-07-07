Лапорта: «Надеюсь, „Бавария“ примет наше предложение по Левандовскому»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах с «Баварией» по трансферу форварда Роберта Левандовского.
Мы сделали предложение «Баварии» по Левандовскому и ждем их ответа. Надеюсь, что их ответ будет положительным.
Я хочу публично поблагодарить Левандовского за то, что он делает, чтобы присоединиться к нашему клубу.
Ранее тренер «Барсы» Хави и Левандовски были замечены в одном из ресторанов на Ибице.
Поляк показал, как он относится к клубу, который дал ему многое. Что помешает ему поступить также с Барселоной? Похоже, нынешний президент Барселоны ничем не лучше предыдущего. Постоянно усложняют дела клуба
Поляк показал, как он относится к клубу, который дал ему многое. Что помешает ему поступить также с Барселоной? Похоже, нынешний президент Барселоны ничем не лучше предыдущего. Постоянно усложняют дела клуба
Про отношение поляка к клубу. Кто кому больше обязан - понятие относительное. Клуб его трактует по своему, игрок тоже.
Кроме того..., и самое главное: Лева понял, что Нагельсманн мелко плавает для такого клуба, как Бавария. Про94 Вильяреалу имея такую мощь, это надо было умудриться.
Про отношение поляка к клубу. Кто кому больше обязан - понятие относительное. Клуб его трактует по своему, игрок тоже.
Кроме того..., и самое главное: Лева понял, что Нагельсманн мелко плавает для такого клуба, как Бавария. Про94 Вильяреалу имея такую мощь, это надо было умудриться.