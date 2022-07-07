Лапорта: «Надеюсь, „Бавария“ примет наше предложение по Левандовскому»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах с «Баварией» по трансферу форварда .

Мы сделали предложение «Баварии» по Левандовскому и ждем их ответа. Надеюсь, что их ответ будет положительным.

Я хочу публично поблагодарить Левандовского за то, что он делает, чтобы присоединиться к нашему клубу.