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Лапорта: «Надеюсь, „Бавария“ примет наше предложение по Левандовскому»

07 июля 2022, 15:32

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах с «Баварией» по трансферу форварда Роберта Левандовского.

Мы сделали предложение «Баварии» по Левандовскому и ждем их ответа. Надеюсь, что их ответ будет положительным.

Я хочу публично поблагодарить Левандовского за то, что он делает, чтобы присоединиться к нашему клубу.

Ранее тренер «Барсы» Хави и Левандовски были замечены в одном из ресторанов на Ибице.

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Все комментарии
Freedom-Desire
Freedom-Desire
07 июля в 21:52
Левандовски...а зачем? Чтобы года два поиграл и отпустить? Не факт, что и придется он ко двору, все-таки темп в Испании на данный момент более вязкий, нежели в Германии, Роберт может растерять "вкус" голов. Скорее всего, это акция для болельщиков - подписать звезду, нежели серьезное усиление для клуба. Барса в этом сезоне не видится, к сожалению, претендентом на серьезные успехи, нужно постараться снова зацепиться за серебро. Необходимо активнее подтягивать игроков из академии. Эх, ведь еще сравнительно недавно при Гвардиоле и Виланове на поле одновременно находилось одиннадцать воспитанников Ла Масии, а самое главное при этом у болельщиков было важное и непоколебимое чувство - надежда...надежда на великое будущее клуба.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 18:34
Даже не надейтесь !
Bensurr
Bensurr
07 июля в 18:27
Лева еше пять лет будет играть на высоком уровне
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
07 июля в 18:27, ред.
Я тебе уже написал почему. Никто не даст время ни Хави, ни Лапорте на это. Обстоятельства складываются таким образом, что титулы Барселоне нужны сегодня: продажа телевизионных прав условным ноунеймам с баблом; переименование (дополнение) в названии стадиона; отсутствие достаточного количества оборотных средств даже на покупку игроков чуть выше среднего. чтоб мало мальски залатать дыры в линиях... Вот всё это собери в кучу и делай выводы, ПОЧЕМУ.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 июля в 18:12
То есть с Левандовским будущее есть? Ему 34 года. Сколько он сможет играть? Год-два. Пройдет 2 года, снова новую команду строить надо? Почему бы сейчас не начать?

Барселона хочет сейчас титулы, тратит большие деньги, а ничего не получается. Кризис с каждым клубом случается. Почему бы не потратить пару лет на создание команды, а потом на титулы замахнутся
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
07 июля в 18:07, ред.
Нет, не проще. С молодым, чтоб он вышел на забивной уровень, нужно возиться, а это - время, которого у Барселоны нет. Время оно на руку только тем клубам, которые ни на что не претендуют, поэтому их участь подносить снаряды для топов.

Про отношение поляка к клубу. Кто кому больше обязан - понятие относительное. Клуб его трактует по своему, игрок тоже.
Кроме того..., и самое главное: Лева понял, что Нагельсманн мелко плавает для такого клуба, как Бавария. Про94 Вильяреалу имея такую мощь, это надо было умудриться.
112910415
112910415
07 июля в 17:58
какие-то шансы есть
протон
протон
07 июля в 17:14
Барса будто бросает все силы на грядущий сезон. Будто в пан или пропан играет. Берут кредиты, футболистов на 1-2 сезона, чтобы побороться в этом году. А потом что делать будут? Опять тратить по 50-60 миллионов на нападающих? А когда кредитные деньги закончаться, а продавать уже нечего будет?
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 16:43
Ибица... Ресторан... Предложение...

Учись бывший нападающий Спартака, обладатель "титулов"!)
Karkaz
Karkaz
07 июля в 16:38
Да конечно, пусть отпускают, чё вцепились в него, хочет человек поиграть еще в хорошем чемпионате и известной команде пока есть время. В своё время было много слухов о переходе Левандовски в Реал, видимо тогда его тоже не отпускали.
Elliada
Elliada
07 июля в 16:04
Допустим, подпишут его. Что дальше? Через год-два нового напа нужно искать. Не проще купить молодого и перспективного игрока, с которым можно будет строить новую команду.

Поляк показал, как он относится к клубу, который дал ему многое. Что помешает ему поступить также с Барселоной? Похоже, нынешний президент Барселоны ничем не лучше предыдущего. Постоянно усложняют дела клуба
tg8e6jebswhn
tg8e6jebswhn
07 июля в 15:35
Жизнь покажет
Гость
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