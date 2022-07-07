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«Ренн» объявил о подписании контракта с Манданда

07 июля 2022, 10:22

Голкипер Стив Манданда, ранее покинувший «Марсель» свободным агентом, подписал контракт с «Ренном».

Контракт красно-черных с 37-летним игроком рассчитан до июня 2024 года.

Манданда

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
07 июля в 12:13
Да уж, трудно представить, что после 15 сезонав проведенных за Марсель, Стив перейдет в другой французский клуб. Крутой вратарь, но в сборной всегда был всего лишь запасным....но все же Манданда провел отличную карьеру, завоевав и чемпионство Франции, и побеждал в кубках и суперкубках Франции, неоднократно признавался лучши вратарем Лиги 1, но самая главная победа в его карьере это наверное победа на ЧМ 2018....хотя просидел весь турнир на банке....еще если я не ошибаюсь и на ЧЕ так же был в составе сборной, а это значит и серебренный призер ЧЕ 2016...
Не думаю что в Ренне будет основным, но для подмены очень сильный кипер
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 июля в 11:51
Удачи в новом клубе.
Juventus CR7
Juventus CR7
07 июля в 11:43
Игрок который на все 100 выложился за Марсель. На протяжениии долгого времени был лидером номер 1 на страже ворот. С возрастом конечно немного сдает позиции а молодежь понемногу поджимает. И результатом етого являются такие трансферы. А в Ренне он может ещё многим помочь клубу. И стать примером для молодежи.
Schalke-04
Schalke-04
07 июля в 11:36
Значит ещё поиграет.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 10:42
С 10 да 👍 )))
FenixSL
FenixSL ответ Остапчук 67 (раскрыть)
07 июля в 10:32
этот мужик еще играет? вау!
любимый вратарь был в детстве
Остапчук 67
Остапчук 67
07 июля в 10:25
Это ещё кто?
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