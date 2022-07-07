«Ренн» объявил о подписании контракта с Манданда

Голкипер Стив Манданда, ранее покинувший «Марсель» свободным агентом, подписал контракт с «Ренном».
Контракт красно-черных с 37-летним игроком рассчитан до июня 2024 года.
Голкипер Стив Манданда, ранее покинувший «Марсель» свободным агентом, подписал контракт с «Ренном».
Контракт красно-черных с 37-летним игроком рассчитан до июня 2024 года.
Не думаю что в Ренне будет основным, но для подмены очень сильный кипер
Не думаю что в Ренне будет основным, но для подмены очень сильный кипер
любимый вратарь был в детстве
любимый вратарь был в детстве