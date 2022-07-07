Баженов: «„Спартак“, безусловно, способен обыграть „Зенит“»

Бывший нападающий «Спартака» порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России.

Ожидания от матча? Абаскаль же говорил, что хочет со «Спартаком» играть в доминирующий футбол. Я бы хотел, чтобы это началось с матча против «Зенита», хотелось бы это увидеть. Это определенная авантюра, но почему нет. В моменте «Спартак» точно конкурент «Зениту», но на дистанции в чемпионате России соперничать с ними тяжело. В одном отдельном матче «Спартак», безусловно, способен обыграть «Зенит». Посмотрим, что предложит новый тренер в этой игре.