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Баженов: «„Спартак“, безусловно, способен обыграть „Зенит“»

07 июля 2022, 16:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России.

Ожидания от матча? Абаскаль же говорил, что хочет со «Спартаком» играть в доминирующий футбол. Я бы хотел, чтобы это началось с матча против «Зенита», хотелось бы это увидеть. Это определенная авантюра, но почему нет. В моменте «Спартак» точно конкурент «Зениту», но на дистанции в чемпионате России соперничать с ними тяжело. В одном отдельном матче «Спартак», безусловно, способен обыграть «Зенит». Посмотрим, что предложит новый тренер в этой игре.

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Все комментарии
leonid_spb58
leonid_spb58
07 июля в 19:55
надежды юношей питают....
ABir
ABir
07 июля в 18:16
Будем болеть за наших!
qn6k4jr365jv
qn6k4jr365jv
07 июля в 16:57
Это и надо сделать
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 16:39
Наш человек!)
ywg8prnubb5w
ywg8prnubb5w
07 июля в 16:21
Он и обыграет
Гость
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